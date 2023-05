Anciano hispano es arrollado fatalmente por conductor de SUV al cruzar corriendo una calle de Queens

Un hombre de 66 años fue atropellado fatalmente después de que cruzara la calle corriendo justo al frente de su edificio en Queens, informaron las autoridades el domingo.

La víctima fue identificada como Anthony Lardo, quien cruzó corriendo la avenida 41 cerca de la calle 147 en Flushing a las 8:50 de la noche del viernes cuando un sujeto de 68 años que estaba detrás del volante de un Toyota Highlander lo golpeara.

Los paramédicos llevaron al anciano al New York-Presbyterian Queens Hospital, donde murió horas después, declararon los funcionarios.

El conductor del SUV permaneció en el lugar de los hechos y hasta el momento no ha sido acusado, mientras la policía continúa con las pesquisas.

Una vecina, que prefirió mantener el anonimato, dijo que Lardo frecuentemente la ayudaba a llevar su ropa sucia al edificio.

“Él siempre fue servicial. Si me ve con el carrito, me ayudará. Era un tipo maravilloso. Me siento tan mal. Oh, Dios mío”, expresó. “Siempre está activo. No está molestando a nadie… Si te ve venir, correrá a abrirle la puerta a la gente”.

El hombre incluso se ofreció a ayudarla la misma noche que murió, informó Daily News.

“Estaba muy oscuro afuera”, señaló. “Estaba saliendo. … Le dije: ‘No, Anthony, lo tengo, lo tengo’. Siempre quiere ayudar a alguien”.

Lardo fue arrollado fatalmente menos de 16 después de otro accidente de tránsito mortal entre un automóvil y un transeúnte de Queens.

Identificado como Darryl Younger, 58 años, iba a iniciar su jornada laboral matutina como cargador y manipulador de almuerzos escolares cerca de las 4:40 de la madrugada del viernes cuando un SUV BMW que pasaba por la esquina de Jackson y 50th Avenue en Long Island City lo embistió, según los funcionarios policiales y compañeros de trabajo.

El conductor en este caso huyó de la escena y los paramédicos transportaron a Younger al New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell, donde fue declarado muerto.

Asimismo, el sábado a las 6:00 de la mañana, un hombre de 47 años que cruzaba Second Avenue cerca de E. 82nd Street en Upper East Side fue arrollado por un camionero, dijeron las autoridades.

Los para médicos trasladaron al sujeto al New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell con un paro cardíaco. El conductor se quedó el sitio de accidente y no enfrentó cargos inmediatos.

