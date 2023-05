Carlo Ancelotti respalda a Giannis Antetokounmpo y su discurso sobre el fracaso [Video]

El entrenador del Real Madrid, Carlo ancelotti, se tomó el tiempo para analizar el discurso que dio Giannis Antetokounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks de la NBA sobre el fracaso luego de la pregunta de un periodista, y dejó saber que está a favor de todo lo dicho por el griego.

En la rueda de prensa previa al partido entre el conjunto ‘Merengue’ y la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga, el entrenador italiano fue preguntado por las palabra del basquetbolista, a lo que reconoció que le parecieron importantes puesto que las derrotas no son fracasos, sino enseñanzas.

Ancelotti, sobre el discurso de Antetokounmpo:



💬 "Yo tengo una valija muy grande de títulos, pero si tengo que meter los títulos pérdidos (…) sería en una casa". pic.twitter.com/EPJKqa8Gfb — Relevo (@relevo) May 1, 2023

“Lo que dijo Antetokounmpo fue fantástico… El fracaso es cuando no intentas hacer algo tan bien como puedes. Cuando intentas dar lo mejor de ti, tienes la conciencia tranquila, y eso nunca es un fracaso, no solo en el deporte sino en la vida”, expresó el laureado entrenador.

En ese sentido, se utilizó como ejemplo recordando que ha ganado muchas competiciones pero que también ha perdido bastante, afirmando que de todas ellas se aprende algo. “Yo tengo una valija muy grande de títulos, pero si tengo que meter los títulos pérdidos (…) sería en una casa“, puntualizó.

Giannis Antetokounmpo sobre el fracaso

Luego de la eliminación de los Milwaukee Bucks contra el Miami Heat en la primera ronda de los ‘playoffs’ de la NBA, un periodista le preguntó a Giannis Antetokounmpo si consideraba que su equipo había fracasado por no ganar el campeonato, a lo que este respondió con un extenso discurso en el que afirmó que las derrotas no significan un fracaso puesto que no siempre se puede ganar pero sí aprender de eso.

En ese sentido, el estelar jugador de los Bucks utilizó al legendario Michael Jordan como ejemplo recordando que ganó el título en seis de las 15 temporadas que jugó y que no por eso alguien ha dicho que fue un fracaso como jugador, todo lo contrario.

Lea también:

– A 18 años del primer gol de Leo Messi como profesional: Lo demás es historia [Video]

– Mikel Arteta se sincera sobre la debacle del Arsenal en Premier League: “La carrera por el título ya no está en nuestras manos”

– Vinícius Júnior se convirtió en el jugador más participativo de Europa en goles y asistencias