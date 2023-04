Giannis Antetokounmpo explota contra periodista que le preguntó si era un “fracaso” la temporada de los Bucks [Video]

El jugador griego de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, protagonizó un momento de tensión luego de explotar contra un periodista en la rueda de prensa posterior a la eliminación de su equipo frente a los Miami Heat en la primera ronda de los ‘playoffs de la NBA, una serie que terminó 4-1.

Luego de haber perdido ante el Heat por un apretado marcador de 126-128, Antetokounmpo hizo las de líder los los Bucks y se apersonó en la rueda de prensa postpartido, en la que uno de los periodistas presentes le preguntó si consideraba un “fracaso” el haber quedado eliminados, a lo que el jugador respondió con un largo discurso en el que aseguró que no siempre se puede ganar el campeonato.

“Me hiciste esa pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año o un nuevo trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? No. Cada año trabajas para conseguir algo, una meta, un ascenso, cuidas de tu familia, darles una casa, cuidar de tus padres… No es un fracaso, son pasos hacia el éxito”, expresó el griego.

La reflexión de Giannis Antetokounmpo tras caer en primera ronda contra los Heat. pic.twitter.com/dpcftPfwEO — Sphera Sports (@SpheraSports) April 27, 2023

En ese sentido, Antetokounmpo tomó de comparación la carrera de Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de la historia de la NBA y el más ganador, y recordó que no pudo ser campeón en todos los años que jugó.

“Michael Jordan jugó 15 años (en la NBA) y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve, fueron un fracaso?, ¿eso es lo que me estás diciendo? (…) Me estás haciendo la pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte, hay buenos días y malos días. Hay días en los que triunfas y otros en los que no, algunos días es tu turno y otros no”, puntualizó.

“De eso va el deporte, no ganas siempre (…) Y este año ganará otro, es tan simple como eso. Veremos el año que viene, intentaremos ser mejores y construir buenos hábitos, intentaremos jugar mejor y no tener una racha de 10 días de más baloncesto, y ojalá ganemos el campeonato”, sentenció el candidato a MVP de la temporada.

