Ofensiva “Sheriff” contra venta ilegal de marihuana en tiendas y bodegas de NYC

En la historia original de “Tom y Jerry”, un bravucón gatito intentaba atrapar a un travieso e infantil ratoncillo, muchas veces sin éxito. Pero en la bodega Saint Albans Convenience, ubicada en la calle 188 con Baisley Blvd, cerca de Jamaica, Queens, en un afiche puesto justo al lado de la vitrina de dulces y chocolatitos, se ve a Jerry ofreciéndole un “porro” de cannabis encendido a Tom. Ni Tom ni Jerry están en problemas, pero el encargado de la tienda, un hombre de unos 40 años, sí.

La semana pasada, oficiales y detectives de la Oficina del Alguacil de Nueva York (Sheriff), llegaron hasta el local, en uno de los cientos de operativos que vienen adelantando desde finales del 2022 contra la venta ilegal de marihuana en bodegas que no cuentan con licencias para comercializar cannabis. Tras descubrir bolsas repletas de marihuana, gomitas, hierba empacada en bolsitas con motivos infantiles como Pichachú, y postres de cannabis, como Cherry pie, el tendero fue arrestado y la mercancía decomisada.

A pocas cuadras, en la tienda Smoke Linden Blvd, uniformados con las insignias de la Oficina del Sheriff y agentes encubiertos, también hicieron arrestos: dos, y encontraron estantes repletos con productos de marihuana, puestos a la vista, al lado de golosinas para niños. Incluso detectives decomisaron bolsas enormes almacenadas en una habitación, con una colchoneta en el piso, funditas de cannabis, ropa y comida, que hacía las veces de dormitorio y zona de empaque.

En otra tienda cercana, KZ Convenience & Variety Store, en la calle 114 y Merrick Blvd, se adelantó una inspección similar, que dejó 1 arresto y bolsas grandes llenas de marihuana y artículos que violan la ley, decomisados.

Y es que aunque en el 2021 la Legislatura estatal aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos, la ley no fue un cheque en blanco. Dentro de las normas empujadas, se advirtió que quienes estén interesados en participar en el comercio de cannabis en Nueva York, deberán pasar por un largo proceso para obtener una licencia de venta y seguir regulaciones con los productos que se ofrecen, pero en la Gran Manzana, las normas se están quedando en puras bocanadas de humo.

De los casi 1,500 locales que se estima están vendiendo marihuana en los cinco condados, tan solo 6 tienen licencia para comerciar cannabis: más del 99% de las bodegas que ofrecen todo tipo de productos relacionados con marihuana en Nueva York, que se han instalado en todos los vecindarios de la ciudad y que transeúntes notan a diario con su olfato, están operando de manera ilegal.

Así lo advierte el Alguacil de Nueva York (Sheriff), Anthony Miranda, quien asegura que además de no estar autorizados para comerciar la hierba y estar evadiendo impuestos, esos locales están poniendo en riesgo a comunidades vulnerables, niños y adolescentes, con tácticas de venta, como el uso de dibujos animados atractivos para empacar y hacer publicidad a sus productos, y la utilización de ingredientes peligrosos para la salud en sus artículos.

Alguacil de NY, Anthony Miranda

“Tenemos identificados a más de 1,400 lugares que tienen investigaciones y hemos ido ya a 400 a inspeccionarlos y a quitarles, no solo marihuana sino también cigarros ilegales y los vapes, que son peligrosos para la salud”, aseguró el Alguacil Miranda, tras los operativos que presenció El Diario NY.

“Este problema está infectando a todas nuestras comunidades, pero esperamos tener un impacto positivo muy pronto, pues aunque estamos liderando estas inspecciones, trabajamos juntos con la fuerza de trabajo, que incluye al NYPD, al DCWP (Departamento del Consumidor), la Oficina estatal de Cannabis, y también adelantamos acciones separados cada vez que escuchamos quejas directas de la comunidad”, dijo el oficial.

El Sheriff, quien cada mañana se reúne con sus detectives para planear los operativos de inspección, insistió en que una de las grandes preocupaciones de su oficina es el bienestar de menores de edad, pues están expuestos a ir a tiendas de barrio de venta de víveres, donde están ofreciendo marihuana y productos con cannabis mezclado, de los que se desconoce su origen y componentes.

“Esta gente están empacando la marihuana en bolsas de ‘cartoons’ de niños, están usando comida de niños y es claro que no están vendiendo eso a los adultos, violando las reglas que el Estado aprobó para esas ventas. Están poniendo en peligro a nuestros niños y todos tenemos que estar pendientes de eso para protegerlos”, agregó el Alguacil de Nueva York. “Muchas veces la gente puede comprar esos productos sin saber el peligro que significan. No sabemos con qué están mezclando la marihuana. Están violando las reglas, y es evidente que a estas tiendas solo le importa el dinero que puedan agarrar. Por eso estamos trabajando con el Alcalde y todas las agencias para frenar esos locales ilegales”.

A pesar de la ofensiva que las autoridades están dando contra las tiendas de venta ilegal de marihuana, advierten que hay un problema grande que hace que su labor sea como “la del gato y el ratón” y los negocios que venden sin licencia sigan operando.

Y es que luego de que los oficiales y detectives reciben quejas de comercios ilegales, lanzan su operativo, inspeccionan el lugar, realizan arrestos y confiscan la marihuana y productos prohibidos, las tiendas y bodegas pueden reabrir en un par de horas. Los más conscientes, dejan de vender cannabis y siguen con sus víveres y artículos misceláneos, pero los más osados vuelven a la venta ilegal, hasta que de nuevo son sorprendidos.

“El proceso para cerrar esos sitios es más complicado y no depende de la Oficina del Sheriff. Es algo que no pasa de un día al otro y puede tomar muchos meses y hasta más de un año, depende de la situación. Nosotros sacamos lo que es ilegal de la tienda y ellos pueden regresar al otro día, comprar más cosas y abrir, pero les estamos advirtiendo que si hacen eso, nosotros vamos a regresar de nuevo a quitarles la marihuana y los productos ilegales y a arrestarlos, las veces que sea necesario”, comentó el Sheriff.

Operativos de la Oficina del Alguacil (Sheriff) de NY contra bodegas de venta ilegal de marihuana

Y ante el escaso número de licencias que se han otorgado a dispensarios en la Gran Manzana (mayormente en Manhattan y 1 en Queens) que pueden vender marihuana de manera legal, el Alguacil aseguró que Albany no anticipó que la ciudad iba a estar con una avalancha de locales vendiendo cannabis sin permiso, y mencionó que la mayoría vienen de fuera de Nueva York.

“Hemos trabajado con el Estado para reforzar nuestras acciones y hay cambios que tienen que venir para mejorar esta situación, pero mientras eso pasa, vamos a seguir con nuestras inspecciones constantes. Si nos dan más poder, mejor, pero si no, la comunidad tiene que saber que estamos trabajando para protegerlos y si tienen información, pueden llamarnos al (718) 707-2000“, concluyó el Alguacil.

Pero desde la otra orilla del río, dueños de tiendas que han estado vendiendo hierba y “golosinas” de marihuana, como Pedro B, quien tiene una bodega en Queens, asegura que ha faltado mayor educación sobre la implementación del tema de la venta de cannabis, y pidió que no se persiga a quienes comercian esos productos, sino que se les dé participación en el negocio, con licencias expeditas y entrenamiento.

“Obviamente no estoy de acuerdo con que se le venda marihuana a los niños, eso sí deberían castigarlo fuertemente, pero si se aprobó el uso de la marihuana y hay miles de personas que quieren consumirla, y la están comprando en nuestros locales, deberían hacernos seguimiento, darnos licencias y no dejarnos esperando, ni mucho menos quitarnos la mercancía”, comentó el latino. “No tiene sentido que se haya legalizado algo y no nos den licencias en procesos supercomplicados. Solo quieren dárselas a los ricos y pintarnos a nosotros como delincuentes”.

Operativos de la Oficina del Alguacil (Sheriff) de NY contra bodegas de venta ilegal de marihuana

La lucha contra tiendas neoyorquinas de venta ilegal de marihuana en cifras