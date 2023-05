10 datos clave de la propuesta en el Congreso para incluir a Puerto Rico en el programa de “cupones de alimentos” SNAP a través de la “Ley Agrícola” (Farm Bill 2023)

NUEVA YORK – Congresistas liderados por la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, buscan que, como parte de las negociaciones de miembros de su colectividad con los republicanos en Washington D.C. sobre la Ley Agrícola (Farm Bill), se incluya la propuesta “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (Ley de Asistencia Nutricional Justa de Puerto Rico) para incluir completamente a beneficiarios en la isla en el programa SNAP.

Contrario a otros temas que se discuten en el Capitolio federal referentes al territorio como el estatus, por ejemplo; el tema de la paridad en fondos SNAP une a distintos sectores y líderes políticos dentro y fuera de Estados Unidos independientemente de su ideología.

Más de 200 organizaciones respaldan la iniciativa legislativa

Muestra de lo anterior fue la conferencia de prensa realizada la semana pasada en el exterior del Congreso en la que se anunció que más de 200 organizaciones encabezadas por la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico y la Federación Hispana firmaron una declaración conjunta para que se apruebe legislación a esos fines.

Según los suscribientes, casi un tercio de los residentes en la isla sufren de inseguridad alimentaria, problema que se agrava ante la realidad que P.R. aún se recupera de varios desastres naturales como huracanes.

Gillibrand destacó que, considerando que los boricuas son ciudadanos estadounidenses, es una cuestión de justicia económica y social proceder con la reintegración total de este grupo en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del que fueron excluidos en el 1981.

“Fue injusto en el 1981 y es injusto ahora. 40% de los hogares en Puerto Rico sufrían de insuficiencia alimentaria en los primeros meses de la pandemia en comparación con cerca del 15 % de los hogares en Estados Unidos. Eso fue antes de que el huracán Fiona afectara cultivos y carreteras para distribuir los alimentos. Así que es claro que SNAP es insuficiente para llenar las necesidades de los puertorriqueños“, planteó la senadora durante la conferencia de prensa.

A juicio de Gillibrand, precisamente por el tema de emergencias naturales como los huracanes Irma y María y los terremotos es urgente que el Congreso le dé paso a la inclusión de Puerto Rico en el programa.

Miles de millones en fondos adicionales para alimentos

Los resultados de un estudio realizado por Center for a New Economy (CNE) a mediados del año pasado, arrojaron que, si Puerto Rico transicionara de PAN A SNAP, los fondos habrían incrementado para esa población en un 73%, de $2.6 mil millones entre el año fiscal 2023 a $4.5 mil millones en el año fiscal 2031.

El programa PAN y las asignaciones en bloque para Puerto Rico

Desde hace más de 40 años, Puerto Rico recibe fondos para alimentos bajo una estructura en bloque que se utiliza para cubrir todos los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) más el 50 % de los costos administrativos. Los encargados en Puerto Rico debe encargarse de los gastos administrativos restantes.

En medio de emergencias, Puerto Rico no tiene flexibilidad en cuanto a la asignación

Lo más grave de la diferencia es que, en casos de emergencia como huracanes, el Congreso tiene que legislar para aumentar los fondos SNAP a estos beneficiarios.

“El PAN recibe todos los años una cantidad fija de fondos federales que se conoce como una subvención en bloque (“block grant”). El PAN no puede exceder los montos de esta subvención, y, por tanto, no puede expandirse para atajar crisis económicas o desastres naturales. Esto no ocurre con el SNAP, que cuenta con una estructura de financiación más flexible que le permite expandirse o contraerse para responder a instancias de gran necesidad”, indica un reporte del “think tank” Center on Budget and Policy Priorities.

Administración Reagan redujo los fondos SNAP para los boricuas

El cambio ocurrió bajo la Administración del presidente republicano Ronald Reagan. Entre 1974 y 1982, Puerto Rico participó en el Programa de Cupones para Alimentos (Food Stamp Program) que antecedió al SNAP hasta que Reagan y su equipo lo reemplazaron por la subvención en bloque que se tradujo en el PAN. La transición que llevó a la reducción en fondos se concretó través de Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1981.

Varias legislaciones con el mismo fin en la Cámara de Representantes

Aparte de la legislación presentada por Gillibrand, la comisionada residente ha presentado varias legislaciones en la Cámara de Representantes con el mismo fin que la que se encuentra en el Senado. La más reciente es la H.R. 253.

“El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP juega un papel importante en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en todo el país. Desafortunadamente, Puerto Rico no tiene acceso a SNAP y, en cambio, depende del Programa de Asistencia Nutricional o PAN que limita la asistencia disponible para los ciudadanos americanos que viven en la isla. Como hemos visto, el PAN no se adapta a los aumentos en la demanda y retrasa la respuesta ante desastres. Es por esto que he presentado varias piezas de legislación, la más reciente H.R. 253, la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico, para asegurar una transición de PAN a SNAP, que es mi principal prioridad para la próxima Ley Agrícola de 2023”, destacó la congresista, que no tiene derecho al voto en el Capitolio, en un comunicado de prensa la semana pasada.

Gillibrand presiona por inclusión de Puerto Rico en las negociaciones del Farm Bill

Al momento, Gillibrand presiona como parte de las negociaciones bipartidistas en el Congreso para que las provisiones sobre SNAP en Puerto Rico sean incluidas en la Ley Agrícola (Farm Bill 2023).

La intención es que se tenga una disposición para la transición en ambas versiones de la pieza legislativa tanto en Cámara como en Senado.

Si no se incluye a Puerto Rico en SNAP, habría que esperar mínimo cinco años para retomar la discusión

Si no se toma acción en esta sesión del Congreso, habría que esperar cinco años más para volver a negociar la inclusión de la isla en el programa de asistencia nutricional, debido a que la ley ómnibus se vuelve a evaluar en ese término de tiempo.

Alcance de la Ley Agrícola

Los legisladores en Washington D.C. se encuentran en el proceso de finiquitar la Ley Agrícola, uno de los paquetes de ley más grandes este año.

Expertos coinciden en que varios sectores se verán impactados por el contenido de la medida, aún cuando no sean agricultores.

“Cualquier persona que come o viste ropa que es creada de fibras naturales, la va a tocar de una manera u otra esta ley”, expuso Amy Hagerman, profesora asistente de Oklahoma State University a Illinois Newsroom.

La ley controla miles de millones de dinero de contribuyentes para redirigirlos a seguros de cultivos y financiamiento de subsidios de cultivos, así como investigación agrícola para la producción de alimentos y prácticas agrícolas sostenibles. En el caso de SNAP, es a través de la ley que se financia el programa que impacta a cerca de 42 millones de estadounidenses.

Presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes visitará P.R. este mes

Con respecto al caso de Puerto Rico, González informó que el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano de Pennsylvania, Glenn “GT” Thompson, visitará la isla este mes para reunirse con grupos de interés en torno al pedido de transición.

La comisionada además anunció poco antes que se había reunido con la congresista de Oregon, la también republicana Lori Chávez DeRemer y quien forma parte del referido comité, para discutir el tema.

Funcionarios en Puerto Rico se preparan para potencial cambio

En cuanto a la preparación de las autoridades en la isla ante un eventual cambio de estructura, el presidente de la Cámara de Representantes en el territorio, Rafael “Tatito” Hernández, informó en marzo pasado que radicó la legislación estatal para comenzar la transición ordenada entre ambos programas.

