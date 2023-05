Alix Aspe sale de Telemundo: “No pudimos llegar a un acuerdo”

Lo que muchos pensaban que había finalizado no ha sido así porque los despidos en Telemundo continúan y la audiencia sigue quedando perpleja en medio de las situaciones que en los últimos meses se han estado registrando, y es que este martes 2 de mayo Alix Aspe, quien pertenecía a ‘La Mesa Caliente’ anunció su salida del canal de televisión.

A través de la red social de la camarita compartió un video donde informó que no seguiría trabajando en el programa que transmiten en Telemundo, pues no le renovaron el contrato, hecho que no le permitiría seguir formando parte de la nómina. A su vez, aprovechó para aclarar que son situaciones que suceden, pero se siente bastante tranquila.

La conductora no tuvo la oportunidad de despedirse de los televidentes, debido a que este martes en el estudio solamente estuvo presente Aylín Mujica, Alfredo Adame, Verónica Bastos y Giselle Blondet. La mexicana parece haber grabado el audiovisual desde su domicilio.

“Un mensajito para todos ustedes. Los quiero siempre“, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada.

Aspe trabajó en el canal de televisión durante ocho años, hecho que la llevó a agradecer por todo lo que aprendió en ese largo camino acompañada de grandes personas que desde ahora comienzan a ser sus amigos. A su vez, explicó que no lograron llegar a una negociación donde ambas partes se sintieran a gusto.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en La Mesa Caliente ni en Telemundo. Como bien saben esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura, estoy muy ilusionada por todo lo que viene. Con más ganas de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial. Después de ocho años en Telemundo valoro cada experiencia y cada aprendizaje”, menciona en el video.

