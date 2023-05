Hermano del ‘Canelo’ Álvarez respalda a su hermano tras las críticas: “Él nació para esto”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro de la historia del boxeo mexicano, algo que sin duda alguna ha reiterado su hermano y también pugilista, Rigoberto “El Español” Álvarez en una reciente entrevista en la que participó.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por el hermano mayor del tapatío para el portal Mediotiempo, el Canelo siempre mantuvo una calidad innata para el pugilismo desde que era muy pequeño y con el gran entrenamiento que realizó se convirtió en una de las figuras más representativas dentro de todos los cuadriláteros del planeta.

“Recuerdo que ese día que él tuvo el primer acercamiento con unos guantes, esa vez yo venía de Tijuana, pensaba dejar el boxeo; no quería seguir, me fui mucho tiempo para allá para incursionar en esta carrera y en dos años que estuve, peleé una vez… ya no quería seguir en esto; resulta que ese día que llego a la casa con mi mamá a decirle, estaban algunos de mis hermanos, entre ellos Saúl, quien salió corriendo a exigirme los guantes que le traía a regalar; le dije que abriera la cajuela, que los tomara, que ahí estaban. Fue, los agarró y se desaparece”, expresó.

“Se va, y traía varios amigos. Me decía, ‘oye, ponme los guantes’, y pues ahí mismo, platicándole a mi mamá que ya no quería seguir en este deporte, le pongo los guantes, le doy tiempo, y de repente, después de como un minuto de estarlo viendo, me callé, y mi mamá me dice, ‘¿qué tienes?’, porque me callé de repente, y le digo, ‘no, lo que pasa que tu hijo es un diamante en bruto’, le digo, ‘nació para esto’, ‘y tú que vas a saber, si ni siquiera sabe ni lo que es boxear ni nada’; no, pues no, pero al muchacho se le ve rápido, va a ser uno bueno desde la forma en que se para, desde la forma en que mira, en que se desenvuelve, a veces tienen otra agilidad diferente, más rápido, más todo, a él se le veía que iba a ser bueno para esto, esa fue la primera vez que tuvimos ese encuentro”, agregó.

El Español resaltó el orgullo que siente al haber formado parte de ese inicio que tuvo su hermano menor dentro del boxeo internacional y aseguró que confía en que pueda sumar muchas más victorias a lo largo de su vida deportiva.

“Siempre lo he dicho, es un orgullo, un sentimiento muy bonito haber inspirado a mi hermano, y también haber sido su primer entrenador de amateur, porque lo llevé a que ganara una medalla de plata; ya después, a los 14 años, lo mandé con Chepo Reynoso, y él culminó el trabajo hasta ahora, el bonito trabajo que se ha hecho hasta ahora”, concluyó.

Es importante recordar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará el próximo 6 de mayo contra el británico John Ryder; este duelo marcará el regreso del azteca a su natal Jalisco en el Estadio Akron de las Chivas Rayadas de Guadalajara.

