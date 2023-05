Jared Leto homenajea a la gata de Karl Lagerfeld en la MET Gala: Lil Nasx y Doja Cat también lo hacen

Choupette es el nombre de la gata más famosa del mundo de la moda. Ella tuvo como dueño a Karl Lagerfeld, quien este año fue homenajeado en la MET Gala por su legado histórico y sin dudas su gata fue de gran inspiración para algunos de los asistentes a este exclusivo evento.

El cantante Jared Leto fue uno de los que sorprendió al aparecer en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York. él no usó trajes: decidió vestirse con un disfraz de gato, representando de pies a cabeza a Choupette, quien es una gata blanca, con grandes ojos azules y de la raza Sagrado de Birmania.

Leto caminó con este gran atuendo hecho con mucha delicadeza por todo el lugar, dejando sorprendidos a los asistentes y a quienes disfrutaron del evento desde casa gracias al streaming y las redes sociales. Mucha más sorpresa causó cuando se quitó la cabeza del disfraz y pudo verse quién era el que estaba debajo de este homenaje.

Jared Leto no fue el único que se inspiró en Choupette para vestirse para la MET Gala 2023. Lil Nasx también quiso homenajearla, pero mucho más a su estilo. El cantante lució un atuendo muy artístico. Su piel estaba cubierta con pintura plateada y sobre ella tenía miles de piedras preciosas, incluido su rostro en el que no faltaron los elegantes bigotes de gato.

De la misma manera la cantante Doja Cat se vistió de gata. ella lo hizo con un vestido balnco, cuya cola con plumas se posaba con elegancia en la alfombra roja. El atuendo muy ceñido desde las rodillas hacia arriba estaba complementado con una especie de gorra sobre su cabeza, con diminutas orejas de gato. Su maquillaje terminó de darle vida al estilo que lució, pues sus labios, su nariz y sus ojos recreaban a la perfección los detalles faciales de Choupette.

Sin dudas, más allá de Karl Lagerfeld, Choupette fue una verdadera protagonista en esta noche repleta de estrellas y mucho estilo. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

Sigue leyendo: