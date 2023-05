Lili Estefan celebra el 25 aniversario de El Gordo y la Flaca y revela, al fin, si tiene novio

Lili Estefan celebra junto con Raúl de Molina y el resto de “El Gordo y la Flaca” el inicio de las celebraciones del 25 aniversario del show. La presentadora confiesa qué es lo que más le sorprende de estos años y en cuanto a su vida privada, cinco años después de su divorcio, ¿tiene novio?

“Vamos a tener de vuelta a mucha de esa gente que entrevistamos en su momento, que causaron sensación, que se fueron del estudio, va a ser un año espectacular para ‘El Gordo y la Flaca’», confiesa «La Flaca”.

Cuando miras atrás, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de estos 25 años?

Lo fácil que ha sido para Raúl y para mí llevar esos momentos en los que somos tan distintos; porque los disparates que decía a veces Raúl al aire, las caras mías, los ojos, no es que yo siempre le decía a la gente ‘¡es que él es como un bebé que se cayó al piso, se dio un golpe en la cabeza y como que nunca se recuperó! ¡yo no entiendo como dice esas barbaridades!’.

“Los primeros años yo no sabía cómo manejar a Raúl. Creo que solo tuvimos un solo incidente en donde nos enojamos muchísimo; yo en comerciales me quité el micrófono y la jefa me encontró en el estacionamiento y me hizo regresar a terminar el show, y después de eso, creo que nos entendimos como marido y mujer”.

Detrás de cámaras, en su vida privada Lili confiesa estar viviendo un momento muy feliz.

Estoy en un momento tan lindo de mi vida. Después de todo lo que pasé públicamente hace cinco años y medio atrás, que nunca tuve ni la fuerza para hacer un video y darle las gracias a todo el mundo porque el público me sacó adelante.

“¡Cómo cambian las cosas, mi gente! Cómo cambian las cosas, no les puedo explicar los milagros que he tenido en la vida, las cosas que han pasado, lo bien que estoy, nada, que en la vida todo es el tiempo. Todo llega”.

Pero, ¿cómo está tu corazón?

¡Ah! ¿Tú estás preguntando si tengo novio? ¡Ah, no! De eso nunca te vas a enterar, ¡jajaja! No uno, ¡muchos! Ya no se tiene uno. Ya pasé 25 (años) casada con uno, más tres de novia, ¡más 2 divorciándome… 30! ¡Qué coño voy a hacer yo con un solo hombre, no!

