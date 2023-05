Novak Djokovic podrá disputar el US Open tras cambio en las políticas de vacunación obligatoria

El tenista serbio Novak Djokovic podrá regresar a la acción en el US Open, último Grand Slam del año, luego que el gobierno estadounidense anunciara que anulará las políticas que impedían a un extranjero no vacunado contra el Covid ingresar al país.

Según un comunicado reciente emitido este lunes, desde el 11 de mayo se pondrá fin al requisito de la vacunación obligatoria para todos aquellos extranjeros que llegan a la nación, beneficiando a Djokovic que mantiene desde el inicio de la pandemia una política anti-vacuna.

Djokovic se perdió el torneo en 2022 por su negativa a vacunarse contra el Covid-19, lo que impidió que pudiese viajar a Estados Unidos, siendo este el segundo Grand Slam que se perdió el año anterior.

Anteriormente, a principios de este año, el número 1 de la clasificación mundial solicitó un permiso especial para entrar en Estados Unidos y jugar los torneos de Indian Wells y Miami a pesar de no estar vacunado contra la covid-19.

Sin embargo, el tenista serbio no pudo competir en los dos torneos por carecer del certificado de vacunación.

La relación de Djokovic con su política anti-vacuna no lo ha hecho exento de polémicas desde el inicio de la pandemia. En el pasado se vio involucrado en un escándalo luego que a comienzos del 2022 viajara a Australia para disputar el Australian Open y fuese deportado por querer ingresar sin estar vacunado, no sin antes dejar una batalla judicial de la cual no salió victorioso.

