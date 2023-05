Policía baleado murió tras pasar 33 años en coma en Nueva York

Troy Patterson, detective “héroe” de la policía de Nueva York, murió el sábado tras recibir un disparo que lo mantuvo en coma durante más de 33 años.

Patterson tenía sólo 27 años cuando fue baleado en Brooklyn el 16 de enero de 1990 mientras lavaba su automóvil, recordó The New York Post. Estaba recién comprometido y se encontraba fuera de servicio al ser emboscado por tres ladrones armados, dos de ellos menores de edad, afuera de la escuela PS-3 en Bedford-Stuyvesant, a tres cuadras de su casa.

Our heartfelt condolences go out to the family and friends of Detective Troy Patterson, who was shot 33 years ago and succumbed to his injuries Saturday, April 29th. We will never forget his memory, or his dedication to making our city a safer place for all. #FidelisAdMortem pic.twitter.com/Bg48cyTGit — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 1, 2023

Lo balearon en la cabeza con una pistola calibre .38 durante el robo fallido. Los atacantes huyeron después del tiroteo, dejando la billetera de Patterson en la escena. Los tres sospechosos -Vincent Robbins, Tracey Clark y Darien Crawford- fueron arrestados más tarde.

El entonces veterano de seis años con la policía ya había acumulado siete elogios por su trabajo policial. Fue ascendido a detective en 2016. Desde que fue baleado Patterson permaneció en estado vegetativo por 33 años y 3 meses, hasta que murió el sábado por la noche, dijeron las fuentes.

Robbins, que ahora tiene 53 años, fue declarado culpable de asalto e intento de robo y sentenciado a una pena de prisión de cinco a 15 años. Fue puesto en libertad en 2000, según muestran los registros estatales.

Clark -el pistolero del tiroteo- y Crawford, ambos menores de edad en el momento de sus arrestos, también fueron condenados. No quedó claro de inmediato cuáles fueron sus sentencias. Un representante de la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn dijo el lunes que los tres casos estaban ahora bajo revisión.

“El detective Troy Patterson fue un héroe de la ciudad de Nueva York, que inspiró a cientos de compañeros detectives a continuar con su valiente e importante trabajo de lucha contra el crimen”, dijo el domingo Paul DiGiacomo, director de la Asociación de Dotación de Detectives (DEA), en un comunicado. “El legado de Troy será para siempre uno de servicio y sacrificio. La DEA se asegurará de que él y su familia nunca sean olvidados”.