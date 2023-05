Christian Nodal revela el nombre que le gustaría que tenga su bebé con Cazzu

Christian Nodal está muy emocionado por convertirse en padre próximamente, pues su novia la cantante argentina Cazzu está en la dulce espera. Fue muy emotivo el momento en el que se conoció que están por ampliar su familia y ahora el intérprete de ‘Botella tras botella’ revela cuál es el nombre que le gustaría que llevara su primer hijo.

En una entrevista con el influencer colombiano Camilo Triana el mexicano confesó que le gustaría que su bebé, de ser varón, se llame Zoro. Además, detalló que Cazzu no le dejaría poner ese nombre al pequeño.

Si fuese niña, Nodal no sabe qué nombre le pondría a la pequeña, dijo muy sonriente durante la conversación.

Y es que Christian Nodal y Cazzu están muy felices de convertirse en padres. Por meses ocultaron la noticia a pesar de los rumores que afirmaban que sí, que sí estaban en la espera más dulce de todas. Pues tal parece ser que quisieron esperar a cumplir los 3 meses de gestación recomendados por los especialistas, para asegurarse de que todo está bien, para hacer el anuncio oficial.

Fue durante un concierto de Cazzu en Buenos Aires que la cantante se quitó el abrigo y se dejó ver con un ceñido body que revelaba su pancita de embarazada. Entre miles de aplausos fue recibida la noticia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por su parte Nodal desde un palenque en Aguas Calientes dejó saber que ya no es un papacito, sino un papá. Su público lo felicitó por la noticia con muchos aplausos.

Adiós a los tatuajes

Recientemente Christian Nodal reveló que le gustaría quitarse los tatuajes que tiene en el rostro para que su bebé lo conozca sin ellos.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, dijo el intérprete previo a una presentación en Bogotá, Colombia.

