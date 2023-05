Conoce el hotel en Miami donde se hospedó Gerard Piqué durante su visita a Miami

Las cámaras están detrás de cada movimiento que hace Shakira y Gerard Piqué, por lo que no sorprende que el exfutbolista haya sido fotografiado junto a sus hijos, Milan y Sasha, dentro del hotel donde se estuvo hospedando durante su viaje a Miami, Florida.

Los paparazzi lograron fotografiar al español junto a a los pequeños en la piscina del Acqualina Resort & Residences On The Beach, ubicado en Sunny Isles Beach, Florida.

El hotel se logra identificar por sus grandes paraguas y sillas de color rojo.

Gerard Piqué se hospedó en el Acqualina Resort & Residences On The Beach/ The Grosby Group.

Varios medios han asegurado que Piqué está buscando una mansión en Miami, Florida, para no tener que gasta en costosos hospedajes durante sus visitas al país. Se debe recordar que su ex, Shakira, se mudó junto a los dos pequeños de Barcelona a Miami a finales de marzo.

Mientras encuentra una buena propiedad en la ciudad, el presidente de la Kings League está disfrutando de todos los lujos y comodidades de un hotel cinco estrellas.

Se debe decir que el Acqualina Resort & Residences On The Beach ocupa un lote frente al mar de 4.5 acres, por lo que es más que espacio suficiente para ofrecer las estructuras y espacios al aire libre necesarias para la mejor estadía.

En su página web resaltan que son “el único hotel de cinco estrellas y cinco diamantes del sur de Florida”.

Su ubicación también resalta entre las características porque se encuentra a pocos minutos del aeropuerto. Por otro lado, se debe decir que Sunny Isles Beach limita con el Océano Atlántico al este y el Canal Intracostero al oeste.

El hotel tiene un total de tres piscinas, un spa de 20,000 pies cuadrados, sala de relajación y tratamiento, club infantil, cinco restaurantes y más.

El Acqualina Resort & Residences On The Beach tiene un total de 98 habitaciones y 188 residencias. Aunque no se ha confirmado, puede que Piqué se haya asociado a este resort y tenga fija una de las residencia con vista al mar.

