Ed Sheeran revela que su esposa tuvo cáncer mientras estaba embarazada

Cherry Seaborn, esposa de Ed Sheeran, reveló que tuvo cáncer en 2022 mientras estaba embarazada de su hija Jupiter.

En un adelanto de la docuserie ‘Ed Sheeran: The Sum of It All’, que estrena por streaming en Disney+, Seaborn dijo que esta experiencia la convenció a participar en el programa.

“Me diagnosticaron cáncer a principios del 2022, lo cual fue terrible. Me hizo reflexionar enormemente sobre nuestra mortalidad. Nunca habría estado de acuerdo en hacer algo como (grabar esta serie), pero me hizo pensar:’ Oh, si muero, ¿cuál es la percepción que tendrá la gente de mí? ¿Qué dejaría atrás?”, dijo.

“Para Ed, todo el punto es que le quiere decir a gente: ‘No sólo soy esta máquina que hace música. No sólo soy un robot que intenta llegar a lo más alto de las listas de éxitos. Soy un padre, un hijo, un amigo’. Y fue hasta este año que pensé ‘Podría morirme'”, continuó Seabourn, de acuerdo con People.

El músico, quien se casó en 2019 y tiene dos hijas con Seabourn, había hecho alusión en meses anteriores a los problemas de salud de su esposa.

En marzo, cuando anunció su próximo disco – (Subtract), el británico dijo que compuso varios de los temas del proyecto durante una época difícil para él.

“En cuestión de un mes, a mi esposa embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal (Edwards), un hermano para mí, murió repentinamente, y yo me encontré ante un tribunal defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor”, recordó Sheeran.

En los últimos días el cantautor ha estado en Nueva York para responder a una demanda por presuntamente plagiar el tema “Let’s Get It On”, de Marvin Gaye, en su éxito de 2014 “Thinking Out Loud”.

Ayer, en sus declaraciones al jurado, el cantante comentó que si pierde el juicio, podría retirarse de la música.

“Si eso sucede, la dejaré. Me parece muy insultante (la demanda). Me he esforzado mucho para llegar a donde estoy”, dijo.

