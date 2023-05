El mensaje de Adamari López a Alix Aspe por su inesperada salida de Telemundo

Alix Aspe se une a la lista de talentos de Telemundo que han salido de manera sorpresiva del canal de televisión, pues este martes 2 de mayo la joven presentadora anunció mediante un video en su Instagram que ya no formará parte de la cadena.

La conductora que formó parte de Telemundo por ocho años y que hasta el momento de su salida era parte de ‘La Mesa Caliente’ señaló que al momento de negociar su contrato no se pudo llegar a un acuerdo.

“Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada con lo que viene, con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial”, dijo con una sonrisa en el rostro.

La noticia llegó con este video, pues Alix Aspe no estuvo este martes en el estudio de ‘La Mesa Caliente’ para poder despedirse de su público.

Los comentarios en las redes sociales no tardaron en llegar y uno de ellos fue de Adamari López, quien hace tan solo semanas salió también de manera inesperada de la cadena Telemundo. “Te quiero mi Alix. Todo en la vida siempre pasa para bien”, le dijo Adamari López a la mexicana.

Aspe se une a López, Chiquibaby, Rodner Figueroa, Quique Usales, entre otros más, que han salido de la cadena en el último tiempo.

La ex conductora de ‘La Mesa Caliente’ comentó en su video que está emocionada por las nuevas aventuras que están por venir y que hay ciclos que se abren y se cierran. Además, resaltó que valora todo lo que vivió en esa etapa y le dijo a sus fanáticos que se mantendrán conectados a través de las redes sociales.

