Gerard Piqué lleva a sus hijos a una pizzería de Miami y las redes explotan contra el negocio

Gerard Piqué está en Miami y viajó desde Barcelona, España, para estar con sus hijos Sasha y Milan. Independientemente de su situación con Shakira, madre de los menores, éste ha dado el paso y convive con sus hijos.

Los paparazzi lo han captado junto a éstos en la piscina de un hotel jugado y así también disfrutando de una deliciosa pizza en La Leggenda Pizzeria. Por alguna razón el hecho de que Piqué haya estado en dicho lugar junto a Sasha y Milan ha dejado una mala sensación. Muchos de los comentarios que se leen en Instagram no son positivos para dicho establecimiento.

Muchos alaban la buena comida pero rechazan la imagen en la que aparece Piqué posando con quien podría ser el dueño o manager del local. Uno de los mensajes que ha recibido junto a la imagen dice así: “Buena pizza, pésima publicidad”.

Otro mensaje en contra de la presencia de Piqué en la pizzería reza de la siguiente manera: “No dudo que la pizza sea buena pero está foto no ayuda en nada a -la- imagen de la pizzería. Además, él no se ve feliz de estar allí, tiene cara de fastidio y de que dio la foto para salir del paso”. Convengamos que en la fotografía, por alguna razón que desconocemos, Piqué en efecto no presenta buena cara.

Vale agregar que Marca, sitio especializado en noticias deportivas, ha compartido una imagen de Shakira y Piqué en este mismo restaurante. La foto data del año 2021, para ese entonces la relación de la colombiana con el catalán parecía fortalecida y muy lejos de protagonizar cualquier rompimiento.

Marca cuenta que el paso de Piqué por Miami se ha reducido. Se dice este había sido planeado para tener una duración máxima de diez días y ha pasado a ser sólo de cinco. La visita de Piqué, además, tenía una condición impuesta por la barranquillera, según dicho medio. Marca afirma que Piqué podía llegar y ver a sus hijos, sin embargo Clara Chía Martí tiene prohibido acercarse a éstos.

Sea como sea la presencia de Piqué en La Leggenda Pizzeria no ha tenido un buen recibimiento por los fans, como sí lo obtuvo en 2021. La reacción de los admiradores de la pareja para ese entonces fue de apreciación y felicidad en torno al amor que se decían tener.

Recordemos que para ese entonces muchos le agradecían a Piqué lo mucho que apoyó a la cantante cuando ésta presentó problemas con su voz, y peligraba así su gira “El Dorado World Tour” para el año 2018. Para ese entonces Shakira arrancó su gira en Hamburgo, cuya presentación fue todo un éxito, según reportó en su momento medios como EFE, Europa Press y Az Central, entre otros.

En ese momento, para el arranque de la gira Piqué fue de mucho apoyo para Shakira y hasta le dejó este mensaje en Instagram: “¡Te lo mereces tanto! ¡Te amo!”. A lo que la cantante le respondió: “Yo también a ti. ¡Gracias por ayudarme a superar estos meses difíciles! Pero de esto ya sólo queda el recuerdo de lo que fue.

En la actualidad, luego de la infidelidad de éste, muchos consideran que su visita perjudica más de lo que supone ayudar a La Leggenda Pizzeria de cara al público. Algunos usuarios de las redes están diciendo incluso que ya no volverán a este, tomando en cuenta la imagen del dueño junto a Piqué y dicen: “¡No volveré a esa pizzeria! Está bien, fue a comer pero hacerse la foto con ese hombre no tiene sentido ¡Mala publicidad!”.

