Mujer ganó $51 millones en la lotería, pero cometió un grave error y su hijo le quitó todo

Una mujer, de nombre Etta May Urquhart, que ganó la lotería terminó demandando a su hijo alegando que él usó un truco para quedarse con un premio de millones de dólares que la mujer se ganó en un sorteo de Mega Millions.

La mujer, que es originaria de California, entabló su demanda en 2012 en contra de su hijo, de nombre Ronnie Orender. En la demanda, ella dijo que tenía el derecho de reclamar el premio en efectivo, pero se lo dieron a su hijo en su lugar.

La mujer acusó a su hijo de cometer fraude y abuso financiero de ancianos.

En mayo de 2011, Urquhart fue a una gasolinera en Bakersfield, al norte de Los Ángeles, para comprar billetes de lotería, como lo hacía usualmente.

Durante 18 años, la mujer de 76 años utilizó el dinero de su jubilación para hacer esto dos veces por semana.

Urquhart revisó su boleto de Mega Millions y se dio cuenta de que había ganado $51 millones. Entonces ella y su esposo, quien es el padrastro de Orender, fueron a reunirse con los funcionarios de la lotería.

Durante esta reunión, los funcionarios le pidieron a Urquhart que firmara el boleto de Mega Millions, pero ella estaba tan abrumada por el premio, que apenas podía hablar y no dejaba de temblar.

Debido a esto, la mujer le pidió a su hijo que firmara el boleto en su nombre. Ese fue el grave error que cometió.

Y es que Orender, el hijo, firmó el boleto con su propio nombre, y no en nombre de su madre.

Orender llegó a decir que él le había estado dando dinero a su madre por años para que le comprara boletos de Mega Millions.

Ante esto, según The Sun U.S., Urquhart dijo en una declaración: “Ronnie Orender no apoyó mis compras semanales de boletos de lotería. Me desalentó de jugar y me dijo que era una pérdida de mi dinero”.

Urquhart dijo que ella siempre compró los boletos con su propio dinero.

El hijo terminó recibiendo $32.3 millones de dólares, después de pagar los impuestos correspondientes, e invirtió el dinero para que le dieran rendimientos mensuales.

También gastó $2.3 millones de dólares en cuatro casas y 10 automóviles.

La madre no tuvo acceso al dinero y su hijo solo le dio $125,000 dólares en efectivo y una camioneta Lincoln.

Con el tiempo, las dos partes llegaron a un arreglo confidencial y nunca se supo cuánto dinero recibió la madre finalmente para concluir la demanda.

Moraleja: siempre firma tus boletos de lotería.

Sigue leyendo:

· Los 10 premios más grandes que se han ganado en Mega Millions

· Boleto de Powerball ganador de $1 millón de dólares expirará este domingo y el dinero se perderá si no se cobra

· Mujer gana $1 millón con un raspadito de lotería, pero le cobran $315 mil de impuestos

· Mujer gana la lotería y grita tan fuerte que sus compañeros de trabajo pensaron que le había pasado algo malo

· Mujer ganó premio de lotería que fue 10,000 veces más grande que el costo del boleto

· Jugador de lotería pensó que se había ganado premio de $11 dólares, pero en realidad se sacó $37 mil

· Gemelas de 81 años ganan por tercera vez premio mayor de lotería acumulando más de $1 millón de dólares

· Hombre gana premio de lotería que le dará $180 mil dólares anuales durante los próximos 10 años