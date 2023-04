Hombre gana premio de lotería que le dará $180 mil dólares anuales durante los próximos 10 años

Un hombre se llevó la sorpresa de su vida al enterarse de que ganó un gran premio con un raspadito que compró en una estación de combustible de Ohio y que solo le costó $10 dólares.

El premio mayor fue de $2.5 millones de dólares, pero el ganador recibirá el dinero en pagos anuales durante los próximos 10 años.

El suertudo jugador compró su boleto raspadito de lotería del juego $2,500,000 Make My Year en una tienda Alliance Get Go, ubicada en la calle 1896 Beechwood & State St.

El monto de dinero que se entrega anualmente son $250,000 dólares al año durante 10 años antes de impuestos, según lo informó la lotería del estado de Ohio.

Sin embargo, después de pagar los impuestos federales y estatales correspondientes, el ganador se llevará un monto total de $180,000 dólares al año durante los próximos 10 años.

Las probabilidades que tenía el jugador de llevarse este premio eran solo de 1 en 2,500,000.

