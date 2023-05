Autopsia revela que Tyre Nichols murió por la brutal paliza que recibió de policías de Memphis

La autopsia de Tyre Nichols —un joven afroamericano de 29 años de edad que murió luego de haber sido agredido brutalmente por funcionarios de policía de Memphis— reveló que Nichols murió por golpes recibidos en la cabeza. Así lo informó el portal de noticias NBC News.

Nichols murió el pasado 10 de enero, tres días después de haber sido abordado por funcionarios de seguridad de Memphis, quienes arrestaron a Nichols por una presunta infracción de tráfico.

En videos publicados en redes sociales se pudo observar cómo los agentes detuvieron a Nichols, lo sacaron de su vehículo a la fuerza y empezaron a golpearlo de forma desmedida, usando una porra e incluso una pistola paralizante de descargas eléctricas.

Por la forma en que murió, el fallecimiento de Nichols fue declarado como homicidio. Así lo informó el Centro Forense del Oeste de Tennessee.

El fiscal de distrito en el Condado de Shelby, Steve Mulroy, informó de los resultados de la autopsia a la familia de Nichols durante la mañana de este miércoles.

Los abogados de la familia Nichols, por otra parte, aseguró que el reporte oficial de la autopsia reforzará su compromiso de buscar justicia ante la tragedia. Así lo informaron en un comunicado enviado a la prensa.

Los cinco funcionarios que abordaron fatalmente a Nichols, identificados como Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III y Desmond Mills Jr., fueron despedidos de la policía y se enfrentan a varios cargos penales, mientras que otros dos policías todavía están siendo investigados por los mismos hechos.

No obstante, los ahora ex funcionarios se declararon como no culpables de la muerte de Nichols en febrero ante un tribunal en Memphis, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE.

La muerte de Nichols provocó que el Departamento de Policía de Memphis tomara una decisión: el desmantelamiento de la unidad “Escorpión”, a la que pertenecían los implicados.

Esta unidad fue creada en el año 2021 con el objetivo de reducir la violencia en los barrios de la ciudad que más sufren de este flagelo, según la agencia de noticias EFE.

