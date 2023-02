Exoficiales acusados de la muerte de Tyre Nichols en Memphis habrían agredido a otro afroamericano días antes

Después de un mes de la muerte de Tyre Nichols, tras la brutal paliza propinada por varios agentes de la policía de Memphis, otro afroamericano ha alegado que fue víctima de un asalto parecido.

El sujeto en cuestión, Monterrious Harris, de 22 años, presentó una demanda de $5 millones de dólares contra los exoficiales y la ciudad de Memphis, argumentando que fue agredido el 4 de enero, tres días antes de la golpiza fatal a Nichols.

“El oficial dijo: ‘Deja de buscar el arma'”, declaró Harris. “Y sé que no tenía un arma. No sabía qué más hacer además de dejar que me hicieran lo que me estaban haciendo”.

Harris quien fue veterano del ejército fue fichado por un cargo de posesión de armas como delincuente convicto. El hombre estuvo varios días en prisión.

Por su parte, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Shelby dio a conocer que ahora está revisando todos los casos abiertos y cerrados que relacionan a los cinco exagentes, quienes ahora enfrentan cargos de homicidio en segundo grado. Asimismo, el exfiscal del condado de Shelby, Josh Corman, expresó que la revisión está justificada.

“Creo que sería una pesadilla para un fiscal tratar de usar a cualquiera de esos cinco oficiales como testigos en los casos”, manifestó Corman el viernes. “Entonces, un fiscal tendrá que analizar esos casos, probablemente todos esos casos, caso por caso, para determinar si son casos en los que aún pueden cumplir con su carga de la prueba”.

De acuerdo con CBS News, los documentos disciplinarios que obtuvieron revelan más detalles del encuentro de los agentes con Nichols.

Demetrius Haley, a quien se le escucha gritar que Nichols trató de tomar una de las armas de los oficiales en el video de la detención, compartió una imagen que capturó de la víctima mientras él yacía en el piso, dicen los documentos.

Justin Smith y Tadarrius Bean fueron acusados de golpear a Nichols en varias oportunidades y tomarlo de los brazos mientras otros agentes lo atacaban, según los documentos.

Smith habría sido el único oficial que defendió sus acciones, asegurando que apoyó a Nichols contra la patrulla tras la violencia perpetrada por sus compañeros “para que pudiera respirar [sic] mejor” y solicitó asistencia médica.

Los exagentes deberán comparecer ante el tribunal por cargos penales, por primera vez la semana que viene.

