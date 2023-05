Conductor de “Sin Rollo” en Despierta América, Jomari Goyso, se cambió el nombre, conoce la razón

El programa ¡Siéntese quien pueda! tuvo como invitado especial a Jomari Goyso, especialista en moda de la cadena Univision. En el show conducido por Julián Gil el español recordó los duros momentos de su infancia y adolescencia, cuando llegó a sentir deseos de acabar con su vida y cómo al elegir vivir renació con un nombre distinto.

El español recordó que el día en el que había tomado la decisión de por fin acabar con su vida, su abuela apareció para decirle: “Capitán ya entra a casa”. Goyso recuerda haber estado subido en la tapia del corral, dispuesto a saltar, pero las palabras de ésta lo hicieron detenerse y replantearse su decisión.

Según reportó, también la revista People en Español, Jomari rememoró cómo Dios llegó y entró a su vida a través de las enseñanzas de su abuela: “Yo lo vi todo de otra manera, yo no le podía hacer eso a mi abuela, a mi familia, entonces ahí me cambió la visión, el túnel oscuro que no tenía salida me cambió porque me di cuenta de que no podía seguir por ahí”.

En su libro ‘Desnudo’ el empresario también destacó que después de todo lo vivido llegó a un punto importante de su vida en donde de manera personal entendió que tenía que nacer de nuevo, y fue en ese momento en el que dejó atrás el nombre que le habían dado sus padres: Josemari.

El español compartió estas palabras con el programa de Gil, dijo que era más fácil reinventarse que morir. Ahí nació Jomari Goyso. “Ese sería mi nombre a partir de entonces. Y hasta me inventé otra fecha de nacimiento que le diría a todos a partir de ahora”.

Recuerda que el programa conducido por Julián Gil, “¡Siéntese quien pueda!,” se transmite a través de la cadena UniMás, de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este.

