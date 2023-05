¿Cuánto le costará a Christian Nodal quitarse los tatuajes de la cara?

Christian Nodal quiere borrar de su rostro los tatuajes que se hizo. Esta nueva situación nace porque el cantante mexicano quiere que el bebé que está esperando con Cazzu lo conozca con la cara al natural y sin tinta.

El intérprete de ‘botella tras botella’ así lo hizo saber previo a una presentación que tendría en Bogotá, Colombia.“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, dijo el artista.

Tras su pronunciamiento Tanya Charry, reportera de ‘El Gordo y La Flaca’, salió a la calle a descubrir cómo sería el procedimiento que debe enfrentar Nodal para quitarse los tatuajes y cuánto deberá pagar para hacerlo.

La reportera lo hizo en la ciudad de Los Ángeles y visitó a varios especialistas que indicaron que el proceso no será del todo sencillo. Nodal deberá pasar por alta tecnología de luz que aplicará calor en el tejido para destruir la luz. También la cirugía es una opción, para asi poner injertos de piel.

El cirujano David Jativa señaló que no todos los tatuajes son removibles. Aquellos que cuenten con colores de tipo neón son mucho más complicados de quitar. Dice, que es posible que no se puedan quitar del todo. Nodal en su rostro tiene colores como el rojo y el verde.

La especialista Tania Medina señaló que el proceso es muy doloroso y que hasta anestesia se debe aplicar para realizar el procedimiento. Asimismo, posterior al tratamiento Nodal deberá proteger mucho su rostro con protector solar.

¿Cuánto le costaría?

El costo para remover los tatuajes depende de cuántas sesiones deba hacerse el Christian Nodal para removerse los tatuajes del rostro. Cada sesión oscila entre los $1.000 y los $4.000 dólares, detalla Tanya Charry en su informe.

