Frederik Oldenburg sorprende y ‘le besa los pies’ a Carmen Villalobos

Frederik Oldenburg no duda en gritarle al mundo lo enamorado que está de su amada Carmen Villalobos. Y es que desde que la linda pareja reveló que están juntos las muestras de amor no han dejado de surgir.

En esta oportunidad el conductor sorprendió a todos en el estudio de ‘Hoy Día’ cuando apareció un video de la colombiana desde ‘Top Chef VIP’ en una de las pantallas, donde ella modela un espectacular vestido rojo.

Oldenburg no pudo contenerse y rápidamente se acercó a la pantalla para así besar justo en el lugar donde estaban los pies de su querida novia. Él la aplaudió y hasta besos le lanzó a la pantalla, mientras Chiky Bombom hablaba de la pasarela y el resto de las personas que estaban en el estudio aplaudían en señal de lo que el presentador hizo.

Sin dudas el romance entre Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos ha sido muy explosivo. La pareja frecuentemente muestra todo el amor que se tienen y que ha ido creciendo rápidamente, situación que le ha valido una que otras críticas en medio de todos los mensajes de su público que los apoya.

Recientemente la pareja conversó sobre si les gustaría o no formalizar aún más su relación y dijeron que ‘para nada’. “Qué rico ser como los novios eternos”, dijo Carmen Villalobos. Asimismo, señalaron que ellos están juntos y apoyándose mutuamente, confiados en la persona que tienen al lado y dando siempre pasos de la mano.

Esas confesiones que hicieron en esa oportunidad les valieron algunas reacciones del público. Muchos de ellos no pueden creer que estén tan enamorados, pues muchos aún recuerdan al ex esposo de Carmen Villalobos: Sebastián Caicedo.

“Semejante matrimonio tan grande que se tiró con Sebastián hace tan poco tiempo y ya está enamorada, pura pantalla las redes sociales”, “Me parece un amor fingido, lo siento pero no me convence”, “Novios eternos” jajaja así como lo era con Sebastian, que duraron 12 años juntos y apenas se casaron se les acabó el amor!”, “Si no mantuvo ese matrimonio con su ex esposo de tantos años que va a quedar para este” y “Ella muy querida pero siento que esta relación se ve fingida por parte de ambos a lo mejor ella tenía que darse tiempo para estar con alguien”.

