Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg hablan de su amor y les dicen que todo parece fingido

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg han gritado su amor a los cuatro vientos. La pareja de presentadores desde que hizo público su romance no ha parado de dar muestra del mismo en las redes sociales y aunque hay muchas personas que disfrutan de este amor, hay otras que expresan su descontento.

En una reciente entrevista que se publicó en la cuenta de ‘Hoy Día’ la pareja habló de cuándo se conocieron, de su primer beso, del cómo compaginan la distancia y sobre si quieren formalizar aún más su amor.

“Cuando estás empezando prefieres que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces es como que vamos a ver si funciona…”, dijo Carmen Villalobos en principio.

Además, la colombiana señaló que ambos están poniendo toda su fuerza para que esta relación funcione. Asimismo, Oldenburg expresó que ambos ‘están juntos en esto’. Estas declaraciones de la pareja causaron conmoción en las redes sociales y es que algunos internautas todavía recuerdan a Sebastián Caicedo, el ex esposo de Carmen Villalobos, y hasta se atreven a decir que este nuevo romance de la colombiana no es real.

“Semejante matrimonio tan grande que se tiró con Sebastián hace tan poco tiempo y ya está enamorada, pura pantalla las redes sociales”, “Me parece un amor fingido, lo siento pero no me convence”, “Novios eternos” jajaja así como lo era con Sebastian, que duraron 12 años juntos y apenas se casaron se les acabó el amor!”, “Si no mantuvo ese matrimonio con su ex esposo de tantos años que va a quedar para este” y “Ella muy querida pero siento que esta relación se ve fingida por parte de ambos a lo mejor ella tenía que darse tiempo para estar con alguien” son parte de esos mensajes que reciben, especialmente Carmen Villalobos.

Con anterioridad han sido criticados por la manera en la que presumen su amor. Incluso se ganaron muchos comentarios negativos por decir ‘te amo’ al poco tiempo de haber hecho público que están en pareja.

Sigue leyendo: