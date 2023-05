Coronación del rey Carlos III: horario y cómo ver en vivo desde Estados Unidos y México

Este sábado 6 de mayo se celebra la coronación del rey Carlos III. Este día llega 8 meses después de la muerte de su madre, la reina Isabel II. Tras varias semanas de preparativos están listos para una nueva coronación, siendo este un evento importante en Reino Unido y para el mundo puesto que la última persona que se coronó fue la reina Isabel II, hace más de 70 años.

La ceremonia se llevará a cabo en una de las iglesias más importantes del Reino Unido: la Abadía de Westminster. Carlos III irá acompañado de su esposa Camilla, quien de manera oficial se convertirá en reina Consorte.

Horarios en Estados Unidos y México

La coronación del rey Carlos III comenzará a las 11:00 am en el Reino Unido. Así que desde las 4:00 am, hora del centro de México, se podrá disfrutar del evento. En Estados Unidos la ceremonia iniciará a las 6:00 hora de Miami y 3:00 am hora de Los Ángeles.

¿Dónde verlo?

Todas las personas que deseen ver la coronación del Rey Carlos III desde México tienen la opción de sintonizar TV Azteca. Mientras que en Estados Unidos las opciones son mucho más amplias: cadenas como ABC, CNN, Fox News y NBC transmitirán todos los detalles. Telemundo y Univision también se unirán a la cobertura de todo el evento.

El streaming también es una opción

Este magno evento en el que de manera oficial Carlos III toma la cabeza de la monarquía inglesa se podrá disfrutar por el canal de Youtube de la familia británica. Asimismo, será visible por el canal de BBC Mundo.

Además DIRECTV, Hulu + Live TV, FuboTV y Sling TV también transmitirán la coronación.

¿Quiénes asistirán a la ceremonia y cuánto costó?

Se espera que el Reino Unido reciba este sábado a importantes figuras que acompañarán a Carlos III en su coronación. Jefes de Estado, el primer ministro y miembros de la realeza de todo el mundo podrían ser parte de los invitados. Así como los miembros de la familia real británica. Se preve que 2,000 personas asistan al evento.

La ceremonia que marca un momento histórico costaría $125 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones hechas por el comité de la “Operación Golden Orb”, quienes están a cargo de la organización.

