Eric García y Pedri estuvieron presentes en el partido de los Warriors ante los Lakers y dieron sus favoritos para ganar la serie (Video)

Este jueves Golden State Warriors venció a Los Ángeles Lakers en el juego dos de la Semifinal de Conferencia de la NBA y como público estuvieron dos jugadores del FC Barcelona, el defensor Eric García y el mediocampista Pedri González.

Los jugadores del equipo culé aprovecharon el día libre entre compromisos para asistir al partido, además en una pequeña entrevista para Hispanic Sports, ambos jugadores admitieron ser seguidores de los Warriors y los dieron como sus favoritos para avanzar en los playoffs.

¡PEDRI Y ERIC GARCÍA EN EXCLUSIVA PARA HSM! 🇪🇸🔝



Los jugadores del Barcelona están en el Chase Center y conversaron con @ruthbibas.



👀 Además, dieron sus favoritos en la serie entre Golden State Warriors y Lakers. pic.twitter.com/sUvUpXYQ8x — HispanicSportsMedia (@hsmdeportes) May 5, 2023

Los futbolistas pudieron presenciar un increíble enfrentamiento entre dos de los mejores jugadores de baloncesto de la actualidad: LeBron James y Stephen Curry. El resultado final del compromiso quedó 127-100 para los Warrios, por lo que tanto Eric como Pedri pudieron ver a su equipo favorito ganar el compromiso e igualar la serie 1-1.

La propia cuenta oficial de la NBA compartió una foto con los fútbolistas con el texto “in the house”. Además tanto Eric como Pedri subieron historias a su perfil en donde se les puede ver incluso en los vestuarios del Chase Center. 👋🏼 @FCBarcelona in the house! ⚽️ #NBACelebRow pic.twitter.com/8b209LawIq— NBA (@NBA) May 5, 2023 El Barcelona tiene bastantes días de descanso, recién volverá a la acción el próximo 14 de mayo cuando visite al Espayol por la fecha 34 de La Liga de España, en la que el equipo azulgrana podría terminar de coronarse campeón en las próximas fechas.

Sigue leyendo:

· ¿Final del ciclo en el Real Madrid? Brasil confirma que Carlo Ancelotti es su “plan A” para la selección

· Messi se disculpa públicamente con sus compañeros y con el PSG: “Sinceramente pensé que estaríamos libres después del partido”

· Impresionante: Stephen Curry le marcó 50 puntos a Sacramento y se convirtió en el máximo anotador en un juego siete de toda la historia de la NBA