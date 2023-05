Jugador de lotería gana $5 millones con un raspadito y revela la curiosa estrategia que usó para elegir el billete

Alec Bucur utilizó una estrategia muy singular cuando entró a una estación de gasolina Chevron para un comprar un boleto raspadito de lotería del juego $20 Millionaire Bucks Scratchers. El hombre le pidió al encargado de la tienda que le vendiera el quinto boleto de la tira.

Con este simple truco, el hombre logró pegarle al gordo y llevarse un premio de $5 millones de dólares.

“Quería saber cuánto valía el último boleto ganador que se había vendido y qué número tenía en la tira de Scratchers. Descubrí que alguien ganó quinientos dólares en la pila, y era el boleto número cinco”, dijo Bucur a las autoridades de la lotería, de acuerdo con MSN.

Al ver que el último boleto ganador era el número cinco en la tira, Alec pensó que el próximo quinto boleto también tendría un premio.

“El número cinco de la serie valía $5 millones de dólares. Solo estaba buscando eso, y ahora soy multimillonario”, añadió.

Según Bucur, su vida no cambiará drásticamente ahora que es multimillonario. Y es que el suertudo jugador dice que en realidad no le gusta hacer gastos extravagantes.

“No necesito un Ferrari. No necesito una mansión. No soy un gastador. Voy a viajar un poco y dejar que este dinero crezca”, dijo.

