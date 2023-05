Trío de adolescentes irrumpe en bus escolar en Maryland e intenta dispararle tres veces en la cabeza a menor de 14 años

La policía en el condado Prince George de Maryland divulgó imágenes de los tres adolescentes sospechosos de intentar matar a tiros a un menor de 14 años en un bus escolar.

Los hechos que investigan las autoridades en el condado se reportaron el lunes.

Los atacantes abordaron el bus en la parada de Iverson St en Hillcrest Heights para atacar al estudiante de escuela intermedia que no ha sido identificado.

El conductor y un ayudante se detuvieron para dejar al último estudiante de la Escuela Alternativa Intermedia cuando el trío irrumpió en el bus.

Uno de los abusadores que vestía una sudadera con el logo del programa Goosebumps TV, pistola en mano, intenta dispararle tres veces al menor en la cabeza. Sin embargo, el arma falló. Fue entonces que el trío que utilizó máscaras para cubrirse el rostro la emprendió a golpes contra la víctima.

En otra de las imágenes se ve al menor cuando se cubre la cabeza mientras permanece pillado entre los asientos.

No está claro el móvil del crimen. La víctima tampoco está cooperando con las autoridades

Los pantallazos del material en las cámaras de seguridad del vehículo escolar fueron divulgadas este jueves luego de que medios como 7News reseñaran el video.

En medio del revuelo que han causado las imágenes en redes sociales, la ejecutiva del condado Angela Alsobrooks consideró que los atacantes deben ser procesados.

“Cuando estos jóvenes sean detenidos, deben rendir cuentas de sus actos. No es si, y o peros. Ellos deben rendir cuentas“, insistió Alsobrooks.

Sin embargo, planteó que el problema de la violencia juvenil debe ser atendido de raíz.

“El Gobierno no puede resolver este problema sin una crianza fuerte efectiva. Los padres tienen que involucrarse. La comunidad debe estar involucrada”, argumentó Alsobrooks. “A mí no me importa la edad del atacante. Nosotros no vamos a aceptar violencia, actos de violencia en nuestra comunidad, y yo creo que esto debe atenderse a través de la rendición de cuentas”, puntualizó.