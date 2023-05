Descubre si él podría ser tu pareja ideal

En una ocasión me preguntaron qué consejo relacionado al amor me hubiese gustado recibir cuando jovencita. Sin duda, no me arrepiento de ninguna relación porque buena, regular o tormentosa, todas me enseñaron algo especial o importante.

Sin embargo, me hubiese gustado comprender a temprana edad que sentir paz al lado de alguien es la señal más confiable de que puedes lanzarte a una relación amorosa. Una paz que llega incluso antes de amarse mutuamente, pues es esa tranquilidad comienza a fomentarse desde la primera cita.

Hay que tener siempre claro que la aparición de dudas y acciones inesperadas es lo opuesto a tener paz.

No conviene comenzar una relación de pareja cuando:

1. Lleva un “NO” en la frente: Hay hombres que desde la primera conversación dejan claro que no convienen; como el que no para hablar de su ex, “el mama’s boy”, el adicto a lo que sea, el grosero que trata mal al mesero, el vago que busca ser mantenido, el mujeriego que aún teniéndote de frente no deja de mirar cuanta mujer le pasa por el lado, el narcisista que no para de elogiarse y el controlador que empieza diciéndote qué plato y vino pedir. Si un hombre enseña sus graves defectos al principio ¡imagina el resto!

2. Habla muy pronto de intimidad: Conversar sobre relaciones sexuales en las primeras conversaciones o manifestar que no desea exclusividad deja muy claro sus intenciones. Si tú buscas es una relación monógama, entiende que él no te ve como una pareja fija con quien comenzar una relación.

3. Se vuelve raro: En el momento en que alguno de sus comportamientos te parezca extraño, tómalo en serio y no como “algo” que se ha metido en tu cabeza. Por algo no se comunica como antes y actúa diferente. Y peor aún, si después de varias citas amorosas, se desaparece un fin de semana sin dar explicación y cuando le cuestionas, su excusa suena a un cuento o dice que no tiene que dar explicaciones.

Y más importante aún, no te dejes cegar pensando que que algún defecto grave no es tan malo ó que lo puedes cambiar. Solamente hallando “esa paz”, encontrarás tu pareja ideal.

