Gerente de hotel Hilton en Nashville acusado de ingresar a habitación de huésped y chuparle los dedos del pie

Un huésped de un hotel Hilton en Nashville, Tennessee, se despertó a una pesadilla cuando descubrió que el gerente del lugar ingresó a su habitación y le estaba chupando los dedos del pie.

Peter Brennan demandó a Hilton Nashville Downtown por el incidente reportado el 30 de marzo pasado a eso de las 5 p.m.

Brennan se encontraba hospedado en el lugar por motivos de un viaje de negocios.

“Yo estaba en Nashville por una conferencia de trabajo“, relató el demandante. “Y me levanto por un caballero, un empleado de Hilton, agrediéndome”, añadió según citado por News Channel 5 esta semana.

El hombre narró que se levantó de un brinco y gritando.

“¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi habitación? ¿Qué haces aquí?”, fueron algunos de los cuestionamientos del inquilino.

“Yo lo podía ver vistiendo un uniforme, tenía su nombre en la etiqueta (de su ropa). El me estaba hablando pero no me estaba dando ninguna respuesta sustantiva“, recordó Brennan.

El cliente denunció a guardias de seguridad lo que estaba pasando; pero al no recibir respuestas, acudió a la Policía Metropolitana de Nashville.

Las autoridades identificaron al invasor como David Neal, quien fue arrestado el viernes pasado en su vivienda en Lebanon.

Supuestamente, el empleado había clonado el mismo día de los hechos en horas de la mañana la tarjeta de la habitación para resolver un problema con la televisión.

Neal, de 52 años, declaró a investigadores que había acudido al cuarto por un supuesto olor a humo.

El hombre fue acusado de robo y agresión.

Michael Fisher, abogado de Brennan, reveló al medio que el acusado carga con múltiples crímenes en su historial e incluso ha cumplido cárcel.

Hilton Corporation indicó, mediante un comunicado a la televisora, que el hotel en cuestión no pertenece directamente a la empresa.

“Hilton Nashville Downtown es de propiedad independiente y está operado por un tercero y ninguna entidad de Hilton emplea a trabajadores en el lugar. La protección y seguridad de nuestros huéspedes es nuestra mayor prioridad y Hilton toma muy seriamente asuntos como este”, indicó Michelle Myers, portavoz de la compañía.

Los operadores del hotel indicaron, por su parte, que colaboran con las autoridades en la investigación.

“La protección y seguridad de nuestros huéspedes y miembros de equipo es nuestra máxima prioridad. Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville, y, como parte de la política de la compañía, no comentamos sobre investigaciones en curso”, plantearon.

