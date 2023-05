Jack Grealish se sincera: “Haaland me pide que no salga de fiesta, yo le digo que se calle”

El futbolista inglés Jack Grealish llegó al Manchester City en el verano de 2021 por una millonaria cifra de $130 millones de dólares, su primera temporada no fue muy buena pero este año está siendo pieza clave en el buen rendimiento del equipo que dirige Pep Guardiola.

Junto a Grealish otro de los que destaca en el equipo Citizen sin duda es Erling Haaland, el noruego está rompiendo todos los récords en su equipo y ya acumula 35 goles en 34 partidos de Premier League. Jack sabe del espectacular rendimiento de su compañero y se lanzó en elogios en una entrevista que realizó al diario inglés Daily Mail, aunque también aprovechó para sincerarse y soltar alguna anécdota curiosa junto al joven goleador del equipo.

“Es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volveré a ver. Recupera en el gimnasio, está diez horas de tratamiento al día, baños de hielo y dieta. Por eso es lo que es. Te juro que yo no podría ser así. Tenemos una gran amistad. Después de un partido me dijo: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’ y le digo que se calle y se vaya a tomarse su baño de hielo”, explicó Grealish entre risas.

Erling Haaland y Jack Grealish / Getty Images

El mismo Grealish reveló que no es un jugador muy disciplinado, a diferencia de Haaland que: “Se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección, pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí y mentir y decir que no salgo. Me encanta ir a los clubs de los 80 y relajarme en el bar. Por eso en verano me voy a comprar una peluca”, confirmó el inglés.

La confianza de Guardiola

A pesar de no tener un buen inicio en su llegada a Manchester el atacante comentó sobre la confianza que tuvo su entrenador Pep Guardiola con él y que derivó en este buen momento que tiene. Grealish acumula 5 goles y 7 asistencias en 27 partidos de Premier League.

“Siento que el entrenador realmente confía en mí. Contra el Fulham no tuve mi mejor partido, pero Pep siguió confiando en mí. Me decía: Jack, agarra el balón, quédatelo, gana faltas’. Así que te vas a casa y te sientes feliz”, sentenció Grealish.

Actualmente el City se aventajó en la pelea con el Arsenal por la Premier League y ya le saca 4 puntos de ventaja en el liderato del campeonato inglés, mientras que en Champions League tendrán una dura prueba ante el Real Madrid el próximo martes por la semifinal del torneo europeo. Los dirigidos de Guardiola podrían sellar este año un triplete, pues el próximo 3 de junio jugarán también la final de la FA Cup ante su rival de ciudad, el Manchester United.

