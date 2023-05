Jeffree Star lanza su nueva colección: “Cotton Candy Queen” y Rosy McMichael hace la reseña

Jeffree Star presentó su nueva colección de maquillaje titulada “Cotton Candy Queen”, la cual ha acaparado la atención de muchos amantes del maquillaje por sus tonos en color pastel, los cuales están presentes no sólo en la paleta de sombras, sino también en los rubores, labiales que secan en matte, bullets e iluminadores.

Rosy McMichael es una reconocida creadora de contenido que ha obtenido fama durante el transcurso de los años por presentar reseñar honestas sobre diversas colecciones de maquillaje. Rosy nos ha mostrado una gama diversa de productos que van desde lo más económico hasta lo más costoso de esta industria. Evalúa así cada producto desde su funcionalidad, durabilidad, costo, presentación y promesa de uso.

Milani. Dior. Valentino. Elf. Loreal. Maybelline. Chanel. Gucci. Rare Beauty. Florasis. No hay marca de maquillaje que no haya recibido una reseña de Rosy. Jeffree es también una marca que siempre tiene un lugar dentro de sus reseñar por ser uno de los más constantes y con una diversa gama de colores que dan mucho de qué hablar y que ella ama poner a prueba. Pero McMichael también expone en sus “reviews” la experiencia de compra con cada una de éstas y por esa razón sabemos que no es fácil adquirir los productos de una marca como “Christian Louboutin Makeup”.

En esta reseña con la colección “Cotton Candy Queen” Rosy nos presenta los rubores, labiales que secan en matte y la paleta de sombras. Al final de la reseña explica que aún cuando ella compró toda la colección, varios productos no le fueron enviados y por esta razón no aparecen en el video.

Rosy mostró cómo cada una de las sombras de Jeffree con esta colección funcionan y explica que en el caso de la sombra morada, los parches que puedan quedar por ésta, son típicos de un color como el morado, el cual es difícil de manufacturar.

En el caso de los rubores, Rosy demostró que la presentación en blanco y lavanda no deben asustar ya que hay diversos usos que se pueden realizar con ellos y que al aplicarlos en una piel como la de ella pueden funcionar perfectamente como iluminadores y correctores.

Aquí la reseña de Rosy McMichael con la colección “Cotton Candy Queen” de Jeffree Star:

