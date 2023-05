Katy Perry en la coronación del rey Carlos III: dos curiosos momentos que marcan su presencia en el evento

Katy Perry fue una de las pertenecientes a la lista de 2.000 invitados que hicieron acto de presencia este sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en Londres, para la ceremonia de coronación del rey Carlos III: un evento hitórico en el que la cantante vivió un momento que seguramente le será difícil de olvidar.

La intérprete de ‘Part of me’ llegó a esta importante iglesia luciendo un atuendo violeta, guantes y tocado incluidos y del mismo color. Sin embargo, no fue el elegante vestido que usó para asistir a la coronación lo que llamó la atención en redes sociales: fue el hecho de que se encontraba pérdida, pues no encontraba el asiento que le correspondía ocupar y se le vio mirando de lado a lado, tratando de encontrarlo mientras caminaba por la multitud y preguntaba a las personas.

Su tocado, elemento fundamental del código de vestimenta para la coronación, le impidió un poco ver y ubicar su tan ansiado asiento. Rápidamente este video se viralizó en redes sociales, volviéndose uno de los memes que quedaron de la ceremonia.

Katy Perry déboussolée, elle peine à trouver son siège lors du couronnement du roi Charles III. 🇬🇧 #Coronation pic.twitter.com/xU6znbnR4s — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) May 6, 2023

Los selfies presentes

Este sábado Carlos II fue coronado como rey del Reino Unido y su esposa Camilla como reina. El hijo de la fallecida reina Isabel II se convirtió a sus 74 años en el hombre más longevo en llegar al trono británico en esta ceremonia donde estuvo acompañado de sus hijos los príncipes William y Harry: el primero asistió junto a toda su familia, mientras que el menor de hermanos lo hizo sin su esposa Meghan Markle ni sus hijos.

En este contexto histórico Katy Perry fue una de las figuras a la que los invitados recibieron con mucha alegría, pues muchos de ellos no dudaron en pedirle fotografías a la afamada cantante estadounidense. Perry posó muy sonriente ante cada fotografía que le pidieron dentro de la Abadía de Westminster.

Sigue leyendo: