Carmen Villalobos revela nuevos detalles de su relación sentimental junto a Frederik Oldenburg

La colombiana Carmen Villalobos desde el pasado mes de enero se encuentra demostrando el gran amor que siente por su novio Frederik Oldenburg y su perfil de Instagram ha sido un gran testigo de lo que han estado viviendo recientemente. A su vez, el venezolano fue el que confirmó el romance que entre ellos existe, aunque unas semanas antes se estaba rumorando que habría algo entre ambos.

La presentadora de la segunda temporada de ‘Top Chef VIP’ este fin de semana compartió un momento bastante especial con su pareja sentimental, al tiempo que mencionó el país donde inició todo entre ellos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuánto tiempo llevan juntos y cómo se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Villalobos subió un video a la red social de la camarita de un momento especial, y es que ambos se encuentran en una playa y ella se le acerca al venezolano mientras está bailando al ritmo de Juan Luis Guerra con el tema ‘Bachata en Fukuoka’. Frederik se ve al fondo y el atardecer se roba la atención de los fanáticos de ambos.

“Donde todo comenzó. República Dominicana”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

“Ella se ve tan feliz”, “Mi bello país y mi actriz favorita”, “A mí si me gusta ver feliz a los demás”, “El mejor país del mundo”, “Felizmente enamorada, un gran abrazo y muchas bendiciones”, “La vida sigue, no podemos seguir aferrados a la misma persona. Que seas muy feliz“, “Cuando se tiene amor propio puedes volver a ser feliz y tienes la capacidad”, “Esa es la playa donde te casaste anteriormente”, “Ese sí es un hombre, no como el enclosetado de Sebastián”, “Que su amor brille tanto como el sol en República Dominicana”, “Un ser humano común y corriente. La excepción es que dice que ama hasta el infinito en par de segundos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

