Jeremy Renner muestra en video su proceso de recuperación a cuatro meses de su accidente

Jeremy Renner sigue recuperándose. El actor de ‘Hawkeye’, de 52 años, compartió en su cuenta de Instagram dos videos que dan testimonio de su constante y exigido entrenamiento y brindó a sus seguidores una actualización sobre sus progresos tras el accidente que sufrió el 1 de enero y que casi le cuesta la vida.

“Actualización: he decidido superar el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y tomar las partes nuevas para una pequeña prueba de conducir. El cuerpo es milagroso… Aunque me siento como el hombre de hojalata, porque necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc), estoy animado a seguir después de este calentamiento (no le digas a mi fisioterapeuta)”, escribió el actor, junto al clip en el que se le puede ver usando una polea conectada a una máquina mientras realiza ejercicios para ejercitar los músculos de sus piernas.

Varios de sus amigos dejaron sus comentarios en la publicación para animarlo en su camino hacia la recuperación. Ryan Reynolds, escribió: “¡Eso es todo!”, y acompañó su mensaje con tres emojis con forma de corazón. Su compañero de Agents of SHIELD, Clark Gregg, a su vez, comentó: “¡Vamos!”.

En un segundo mensaje, el actor compartió otro clip que da cuenta de su progreso. Allí se le ve primero caminar con la ayuda de un andador y con el correr de los segundos las imágenes muestran cómo fue ganando confianza, tonicidad muscular y fuerza con el paso de las semanas.

“Mi fisioterapeuta hizo este clip como referencia y para que no me olvide. ¡No se puede caminar a menos que des un paso a la vez!”, escribió Renner junto a las imágenes, a las que acompañó con el hashtag #UnPieEnfrenteDelOtro.

Jeremy Renner decidió desde un principio mantener a sus seguidores actualizados sobre su recuperación, luego de que una máquina quitanieves de 7 toneladas lo atropellara, quebrándole más de 30 huesos. Como consecuencia del accidente, el actor debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas.

