Lele Pons habla de su matrimonio con Guaynaa: “La vida de casados es igual”

Lele Pons y su marido Guaynaa fueron dos de los invitados a la mágica noche organizada por Billboard, en la que se homenajeó a las mujeres de la industria musical latina y en la que Shakira fue nombrada como ‘Mujer del Año’.

En la alfombra roja del evento que se celebró en el Watsco Center de la ciudad de Miami la pareja que hace tan solo pocos meses contrajo matrimonio habló acerca de cómo es su vida de casados. La pregunta se la hizo una pequeña que se encontraba como reportera en la alfombra roja de la ceremonia.

“La vida de los casados es… igual”, dijo Lele Pons tras mirar a su amado esposo, quien rápidamente complementó la respuesta de la cantante de origen venezolano.

“Cambia la manera de pensar, la manera de ubicarte en la sociedad pero la dinámica no cambia mucho porque vivimos juntos, en caso de nosotros particular, dos años antes de casarnos”, comentó el cantante boricua.

El amor de Lele Pons y Guaynaa siempre ha sido muy abierto al público, quienes conocen muchos detalles de lo que ha sido toda su historia. Así compartieron en redes sociales cuando compraron una linda casa en Miami, de paredes blancas y palmeras a las afueras del lugar.

La boda que se celebró el 4 de marzo fue un mágico momento que unió sus vidas ante Dios y para siempre.

A la ceremonia celebrada en Miami asistieron múltiples personalidades del mundo de la música, siendo uno de los más resaltantes Chayanne pues es también el tío de la novia. Greeicy, Camila Cabello, DJ Pantoja, Paris Hilton, Natti Natasha, Becky G, Kim Loaiza, Sebastián Yatra, Aitana, Mau y Ricky Montaner, Lola Índigo, Steve Aoki, Anitta, Natalia Jiménez, Manuel Turizo, J Quiles y Adamari López fueron parte de los invitados, quienes documentaron y compartieron parte de la boda en sus respectivas cuentas de Instagram.

Sigue leyendo: