Por qué es mejor no llevar tu tarjeta del Seguro Social en la cartera

Hoy en día hay muchas personas malintencionadas que quieren robar tu información personal. Para protegerte, es importante que cuides tus documentos personales, como la tarjeta del Seguro Social. Si guardas tu tarjeta en casa, reduces el riesgo de perderla o que te la roben, lo que te ayuda a mantener tus datos seguros.

Por eso, lo mejores evitar llevar tu tarjeta de Seguro Social contigo.

La tarjeta del Seguro Social no es como una cédula o un pasaporte, por lo que no sirve como documento de identificación. Además, por lo general, solo necesitas saber tu número de Seguro Social y no es necesario tener la tarjeta física para hacer muchas cosas.

Si necesitas documentos de identificación para trabajar, hay varios papeles que puedes llevar en lugar de tu tarjeta. Algunos de ellos son:

– Certificado de nacimiento.

– Tarjeta de Residente Permanente o Recibo de Registro de Extranjería.

– Documento de Autorización de Empleo.

– Formulario I-94 o Formulario I-94A.

En algunos casos, no es necesario presentar la tarjeta del Seguro Social para solicitar ciertos beneficios. Basta con proporcionar tu número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) para acceder a beneficios como:

– Alojamiento.

– Seguro de salud.

– Asistencia alimentaria.

También debes saber que tu tarjeta física no es requerida como evidencia para el Departamento de Vehículos Motorizados o Licencia de Conducir.

El único estado que requiere una tarjeta física es Pensilvania. Para todos los demás estados, otra evidencia aceptable incluye:

– Formularios W-2.

– Formulario SSA-1099.

– Formularios que no sean SSA-1099.

– Talones de pago.

Por todo lo anterior, lo mejor es que guardes la tarjeta del Seguro Social en casa y solo te aprendas de memoria el número para usarlo cuando lo necesites.

