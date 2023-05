Carmen Villalobos presume su voluptuoso atributo en microbikini desde la playa en República Dominicana

Hace dos días la colombiana Carmen Villalobos compartió un video en su perfil de Instagram, uno bastante tierno donde demuestra lo bien que la pasa junto a su novio Frederik Oldenburg. Además, se encontraba en la playa y ella mencionó que en República Dominicana fue donde todo entre ellos dio inicio.

El venezolano este fin de semana también compartió otro emotivo video en su perfil de Instagram, donde aprovechó para dedicarle unas hermosas palabras de todo lo que siente por vivir a su lado una nueva etapa de su vida. A su vez, destacó que le agradaría seguir marcando sus vidas de forma positiva con ese tipo de experiencias.

Ambos lucieron increíbles atuendos playeros, aunque Carmen se robó las miradas de sus millones de seguidores tras lucir un microbikini en las playas del mencionado país.

“Son momentos como estos los que quiero seguir viviendo, compartir mi alegría y todo mi amor contigo, mi vida es un placer, que no se acabe nunca!!! Cómo siempre digo, por más momentos como estos. ¡Te amo!!! Gracias República Dominicana 🇩🇴 donde todo comenzó!! @cvillaloboss”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada el pasado domingo.

La también actriz en diversas ocasiones ha dicho lo bien que está con Frederik, y de manera constante le agradece por todas las cosas que viven juntos. Además, ha dicho públicamente que lo ama, aunque para algunos internautas suele ser un poco apresurado.

“Que nuestras vidas sigan sonando así mi amor… te amo demasiadooooooooooooo”, le terminó respondiendo la presentadora de la segunda temporada de ‘Top Chef VIP’ que transmiten a través de la pantalla de Telemundo.

“Tanta exposición de su relación, lo mejor es que lo vivan al máximo y dejen los teléfonos a un lado”, “La novela se ve buena, por cuál canal la van a transmitir?”, “Lastima que son amores pasajeros”, “Hasta que se me antojó estar enamorada y así”, “Le pide matrimonio y al año se divorcia”, “¿Quién no amaría a Carmen?”, “Muy fingido, no sé no me convence”, “Es la segunda temporada? ¡Nunca digas que todo es para siempre!! Uno nunca sabe amiga”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

