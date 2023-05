El poder de la mentoría

En nuestras vidas por lo general buscamos rodearnos de personas que puedan guiarnos y mostrarnos el camino que nos lleve a salir adelante, cumplir nuestras metas y sentirnos realizados no solo profesionalmente pero también personal y espiritualmente. En muchos casos por diferentes razones, encontrar estas guías y manos amigas puede ser mas difícil para algunas personas basado en sus crianzas, recursos y oportunidades disponibles para ellas. Desafortunadamente, para muchas de estas personas, el no contar con este círculo de apoyo puede conllevar a fracasos, decepciones y a no poder realizar todos los sueños que ellas puedan tener en su vida. En ese momento, es cuando es verdaderamente importante poder contar con mentores que, aunque no sean personas que por naturaleza están destinadas a servir como nuestras guías personales como nuestra familia, nuestro ámbito escolar o amistades, también pueden tener un impacto positivo y definitivo para asegurarnos de poder seguir ese camino que nos pueda llevar al éxito. Estas personas son las mentoras que llegan a nuestras vidas por medio del destino o porque nosotros mismos elegimos escogerlas como guías a seguir.

Afortunadamente, el día de hoy en una ciudad como Nueva York, el núcleo de personas que han podido cumplir sus sueños y realizarse personal y profesionalmente sigue creciendo, especialmente en nuestra comunidad Latina. Los Latinos en Nueva York hemos tenido que trabajar fuerte para salir adelante. Especialmente los emigrantes como yo y como muchos otros que han luchado para aprender el idioma, conseguir un estado legal y cumplir un proceso de asimilación que conlleva a internalizar una nueva cultura mientras nos aseguramos consciente o inconscientemente de no olvidar nuestras raíces y de dónde venimos ya que de ahí viene nuestro orgullo y deseo de salir adelante en otro pais que no es el nuestro. Para nuestra suerte, muchos de nosotros hemos podido realizar este proceso exitosamente, con muchos obstáculos y a lo mejor tristezas en el camino, pero al final hemos podido cruzar la meta y ver la luz al final del camino. Todos los que hemos logrado este triunfo, tenemos la responsabilidad y deber de mirar atrás y asegurarnos de mostrar el camino a todos los que como nosotros esperan alcanzar lo mismo. Esto nos hace mentores.

El Diario ha creado un nido de éxito para realzar y destacar mujeres Latinas en Nueva York que por su entereza, dedicación, disciplina y pasión han podido realizar y cumplir sus metas. Cada año, la celebración de Mujeres Destacadas se encarga de mostrar a nuestra comunidad que si es posible para cada uno de nosotros de cumplir nuestros sueños, que nuestra cultura es lo que nos hace fuertes y únicos, y que todos nosotros tenemos mucho que contribuir no solo a la sociedad, pero a todos los otros Latinos y Latinas que nos están mirando como sus guías para salir adelante. Este es el poder de la mentoría. Este es el don que tenemos y el regalo que podemos brindar a nuestra comunidad y juventud que como nosotros sueñan con vivir una vida plena y llena de felicidad y éxito.

Esta columna es una invitación a concientizarnos del trabajo que tenemos que realizar, de no olvidarnos que una vez que hemos podido llegar a la cima de la montaña, debemos bajar y tomar de la mano a todos los otros que sueñan con llegar a la cima también. Todos y cada uno de nosotros tenemos este deber y lo mejor de todo es que la satisfacción de poder servir y empoderar a otros a alcanzar sus metas es el mejor regalo que podemos recibir por servir y ayudar a los demás.

Claudia Espinosa es la directora de L.O.V.E.

Lovementoring.org