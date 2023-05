Figura del Manchester City advierte al Real Madrid: “Es el rey de la competición, pero tenemos nuestras armas”

El centrocampista y figura del Manchester City, Rodri Hernández, ha agregado picante a la previa del partido contra el Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Champions League, dejando saber que aunque los españoles son fuertes en este torneo, los ingleses también tienen “sus armas” para competir.

“Nosotros respetamos muchísimo al Real Madrid, es el rey de esta competición, pero tenemos nuestras armas y los rivales lo saben. Estamos en un gran momento, respetamos al rival y al escenario sabiendo que nada se va a decidir mañana porque queda un partido de vuelta. Confiamos al cien por cien en pasar la eliminatoria”, expresó el jugador español.

En ese sentido, el centrocampista se refirió a la semifinal del año pasado en la que el conjunto Merengue les remontó de gran forma a los Citizen en el Santiago Bernabéu, escenario donde jugarán este martes, pero advirtió que ahora tienen esa experiencia y han aprendido de ella.

“El fútbol tiene estas cosas. Nos pasó eso, pero tres semanas después hicimos lo mismo para ganar una Premier, la teníamos perdida y metimos tres goles en siete minutos. El fútbol tiene cosas inexplicables, a veces indescifrables pero que te dan experiencia. En el computo global de la eliminatoria no se puede reprochar nada y venimos con la ilusión de luchar. No he vuelto a ver el partido ni me hace falta verlo para saber el rival que tengo enfrente“, puntualizó.

“Intentamos aprender de cada experiencia que nos brinda el fútbol, esta competición es diferente al resto y tenemos una experiencia apropiada para competir y saber los momentos de cada partido. El equipo aprendió en su día, años atrás como en la final que no conseguimos ganar. Son experiencias acumuladas que te permiten enfrentarte al mejor equipo de la competición“, agregó.

Asimismo, Rodri recordó que el City llega a esta semifinal con una gran diferencia y es que cuentan con Erling Haaland en su plantel, el delantero sensación al que se le da muy bien la Champions y que esta viviendo un impresionante momento en el que ya ha logrado establecer un récord de goles en Premier League.

“A un jugador como Erling tienes que adaptarlo a una manera de jugar que tenemos de varios años. Al principio costó un poquito encontrar la manera, no tanto la capacidad goleadora, sino en cómo entendía el juego del equipo. Tardó muy poco y ahora vemos una versión mucho más amplia, más allá del gol“, explicó.

Por último, Rodri analizó el presente de su equipo y afirmó que llegan en “el mejor momento”. “A lo largo de todo el año los resultados en algunos momentos no han estado ahí, ahora llevamos muchas victorias seguidas, identificamos lo que hacer en cada momento. Tenemos que ser inteligentes. Es el momento que queremos como equipo. Nuestra racha en la Premier habla claro de la ambición que tenemos por conseguir cosas importantes, pero aún no somos campeones de nada y tenemos que seguir con la misma mentalidad”, sentenció.

