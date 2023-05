Reclama un millonario premio de lotería 2 años después de haberlo ganado

Una mujer de Nueva Gales del Sur, en Australia, se ha convertido en noticia luego de que se diera a conocer que ha tardado prácticamente 2 años en reclamar un millonario premio de lotería, y todo por un pequeño descuido.

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, resultó ser la única ganadora del sorteo celebrado el 12 de julio de 2021, sin que ella ni nadie más se enterara, ya que los funcionarios de The Lott (oficina que controla los juegos de lotería en aquel país) no tenían cómo contactarla, pues su ticket no estaba registrado.

Pero fue apenas hace 2 semanas cuando esta persona, acomodando cosas en su casa, se topó con el billete de lotería, del cual ni se acordaba. Por curiosidad, revisó el resultado del sorteo, enterándose de que había obtenido un poco más de $678,000 dólares.

“Es muy emocionante. No veo la hora de ayudar a mi familia y, lo que es más importante, a mis hijos”, declaró la ganadora.

En Nueva Gales del Sur, un ganador de lotería puede tardar hasta 6 años en reclamar su premio, es por ello que actualmente hay 22 importantes que aún no aparecen sus dueños.

