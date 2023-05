Reportan al menos 22 muertos tras el naufragio de un barco turístico en India

Al menos 22 personas fallecieron, incluidos niños, después de que un barco turístico se hundiera en el sur de India, según las autoridades y varios informes de medios.

Más de 30 personas estaban en el bote de dos pisos el domingo cuando volcó en un canal en el estado de Kerala, según informaron Reuters y la cadena CNN.

El bote, que transportaba turistas, se hundió en un canal cerca de la ciudad de Tanur en el estado de Kerala, según dio a conocer también Associated Press.

Según los medios, al menos 22 personas han sido declaradas muertas, mientras que el canal local Manorama News dijo que 11 de las víctimas eran de la misma familia; entre los muertos hay niños que estaban de vacaciones escolares, según la agencia AP.

La ministra de Salud, Veena George, dijo que ocho personas siguen hospitalizadas, mientras que dos han sido dadas de alta, según recoge Reuters; además, cuatro personas se encontraban en estado crítico al ingresar al hospital

El oficial de policía Abdul Nazar dijo que el hacinamiento parecía ser un factor en el incidente del domingo.

Un individuo, identificado como Ibrahim, le dijo a Manorama News que él y su hermano optaron por no abordar el bote porque parecía demasiado lleno. “Los operadores estaban pidiendo a más personas que se unieran diciendo que era el último viaje del día”, afirmó Ibrahim.

Ahora, las autoridades están buscando al dueño del bote, ya que se ha presentado un caso de homicidio en su contra.

En Twitter, el primer ministro Narendra Modi dijo que estaba “dolido por la pérdida de vidas” en Malappuram y que las familias de las víctimas recibirían una compensación. Pained by the loss of lives due to the boat mishap in Malappuram, Kerala. Condolences to the bereaved families. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be provided to the next of kin of each deceased: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) May 7, 2023

