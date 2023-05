Dos mujeres muertas, tres niños gravemente heridos: incendio de hogar esta madrugada en Nueva York

Una mujer adulta y una adolescente murieron y tres niños resultaron gravemente heridos cuando un incendio arrasó una casa en Brooklyn (NYC) esta madrugada.

Las autoridades sospechan que el fuego fue provocado, adelantó ABC News. El caos estalló dentro de una vivienda multifamiliar de tres pisos en Fountain Avenue cerca de Liberty Avenue alrededor de las 2:15 a.m. del martes, dijeron las autoridades. La mujer de 36 años fue descubierta dentro de la casa y declarada muerta en la escena.

Woman killed, 4 kids seriously hurt in NYC blaze: officials https://t.co/nXPxWbo5jX pic.twitter.com/KxFcTfThH1 — New York Post (@nypost) May 9, 2023

Tres menores de sexo femenino de 10, 14 y 17 años, así como un niño de 9 años, fueron trasladados de urgencia al Brookdale University Hospital Medical Center, todos en estado crítico, dijo la policía. Más tarde la adolescente murió, informó NBC News.

Un hombre no identificado fue llevado al Nassau University Medical Center, donde figuraba en condición estable. Se cree que las seis víctimas no identificadas están relacionadas, aunque eso aún no se ha confirmado oficialmente.

Una docena de unidades del FDNY, incluidos 60 bomberos y trabajadores paramédicos EMS, respondieron a la escena. Un bombero fue atendido por heridas leves.

El incendio fue controlado en aproximadamente una hora, pero la causa sigue bajo investigación, informó New York Post.

“Fuego muy fuerte en la puerta de entrada, que se extendió por las escaleras hasta el tercer piso y hasta el apartamento del segundo piso, y salió por esas ventanas delanteras”, comentó el subjefe adjunto del FDNY, Chuck Downey.

El propietario de la vivienda, que vive en la primera planta, y otros vecinos dijeron que las víctimas residían en el segundo y tercer piso.

Hace menos de dos semanas una anciana, una madre de 48 años y sus dos niñas murieron en incendios residenciales ayer el mismo día en Brooklyn y Queens.