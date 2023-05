Pistolero de centro comercial en Texas investigó el momento más concurrido del día para perpetrar el crimen, según publicaciones

El sujeto acusado de disparar fatalmente a ocho personas y herir a siete más durante un tiroteo masivo en un centro comercial en Allen, Texas, investigó cuándo sería el momento más concurrido y publicó fotos en redes sociales a mediados del mes de abril de una tienda cercana de donde abrió fuego.

Las publicaciones en una red social rusa de Mauricio García indican que el tirador, de 33 años, había planeado el ataque semanas antes de salir de un sedán color plata y a disparar el sábado en el centro comercial.

Entre las personas que perdieron la vida se encontraban dos hermanas en edad escolar primaria, una pareja y su hijo de tres años y un guardia de seguridad.

En su actividad en internet reveló una fascinación por la supremacía blanca y los tiroteos masivos, a los que denominó como un deporte. En las imágenes que publicó, mostraba grandes tatuajes nazis en su brazo y torso, en la que se incluía una esvástica y el logo del rayo de las SS delas fuerzas paramilitares de Adolf Hitler.

Otras publicaciones apuntan a que García había investigado cuándo los Allen Premium Outlets estarían más concurridos: los sábados en la tarde, justo el momento en que tuvo lugar la balacera, que terminó cuando un oficial de policía lo abatió.

Su actividad en Internet ayudó a una imagen emergente del pistolero, informó CBS News.

García fue dado de baja en 2008 del Ejército por problemas de salud mental y supuestamente había laborado como guardia de seguridad, de acuerdo con los vecinos y un oficial del Ejército.

Los federales que investigan el motivo del tiroteo masivo revisaron las publicaciones hechas a través de Internet, de acuerdo con un funcionario que no pudo dar a conocer detalles de las pesquisas y conversó con el medio AP bajo anonimato.

La fuente dijo que el sujeto armado tenía un parche en el pecho cuando la policía lo abatió que decía “RWDS”, un acrónimo que significa “Escuadrón de la Muerte de la derecha”, algo conocido entre los extremistas de derecha y grupos de supremacía blanca.

Los detectives entrevistaron a los familiares y socios de García para preguntarle sobre su ideología y están verificando sus registros financieros y otros medios electrónicos, señaló el funcionario.

Según un oficial del Ejército que también habló bajo la condición de anonimato, el tirador fue expulsado de la vida militar por problemas de salud mental.

García recibió una baja “no caracterizada”, que en común para los reclutas que no pasan el entrenamiento o los primeros 180 días, indicó un funcionario de defensa que eligió el anonimato. Este tipo de baja, que no es deshonrosa, no activaría señales de alerta ni necesitaba de algún informe a la policía.

