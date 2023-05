Robert De Niro reveló que se convirtió en padre por séptima vez a sus 79 años

Robert De Niro sorprendió al mundo entero al anunciar que acaba de convertirse nuevamente en padre a los 79 años. El actor estaba en plena promoción de su nueva cinta ‘About My Father’ cuando reveló que su familia se agrandó tras la llegada de un nuevo bebé.

El intérprete estaba hablando sobre la temática de su nuevo proyecto cuando hizo un paralelismo con su vida personal e hizo referencia a su rol como padre. Tras confesar que cree “Ser cariñoso con sus hijos”, De Niro contó que a veces tiene que ser severo con algunas cosas. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó De Niro sobre lo difícil pero necesario de poner límites en una charla con ET Canada.

Fue en ese instante que la entrevistadora, Brittnee Blair, le preguntó sobre sus seis hijos y él lanzó la bomba: “Siete, en realidad”, la corrigió, tomándola por sorpresa. Ante el notable asombro de la conductora, el intérprete reveló: “Acabo de tener un bebé”. Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre el recién nacido.

Mira aquí la entrevista

Casi como si nada hubiera pasado, el actor siguió hablando de la relación con sus hijos. “Mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y el más pequeñito ahora… Eso veremos más adelante”, bromeó en referencia a volver a ser padre casi pisando los 80.

