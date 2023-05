63% de alumnos hispanos de escuelas públicas de NYC no saben leer de forma competente: Hay un plan para revertirlo

Un dato puesto en el pizarrón por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) resulta preocupante: 63% de los estudiantes hispanos de las escuelas primarias públicas de la Gran Manzana, no son lo suficientemente competentes para leer.

Si se escarba más en las cifras, la misma deficiencia la comparten 51% de todos los alumnos del sistema escolar público. Los asiáticos en toda la fotografía de este análisis, tienen las “mejores notas”.

Con estas “calificaciones” en la mano, la Ciudad de Nueva York lanzó este martes una campaña para declarar la alfabetización y la enseñanza de la lectura como la gran prioridad en todo el sistema escolar público.

“¡Estos niveles de lectura son algo inaceptable!”, exaltó el Canciller de Escuelas, David Banks, tras anunciar la estrategia “NYC lee”, la cual enfocará la instrucción en el aula en currículos respaldados por entrenamiento intensivo y técnicas para garantizar que todos los estudiantes tengan una instrucción de lectura rigurosa.

El cálculo es que luego de dos años, esta iniciativa mejorará los recursos educativos en las aulas de educación inicial y primaria. A la par, se modernizarán los cursos de álgebra de la escuela secundaria.

La campaña ‘NYC lee’ enfocará la instrucción en el aula en currículos basados ​​en investigaciones que han funcionado en otras ciudades, respaldados por entrenamiento intensivo a educadores.

Como coinciden varios textos de pedagogía, el dominio de una lectura competente implica que el niño tenga habilidades no solo para decodificar un texto, sino que a la vez pueda comprenderlo, involucrarse, analizarlo y crear nuevas ideas.

Inversión en dos fases

La inversión que implica $35 millones para el próximo año escolar garantizará que todos los estudiantes de escuelas públicas, en todos los vecindarios, independientemente de su origen o identidad, experimenten una instrucción de lectura relevante e interesante.

“La alfabetización es la base de todo aprendizaje. Es absolutamente esencial para un camino claro hacia el futuro de nuestros estudiantes. Al hacer una inversión de recursos en el desarrollo de la lectura de nuestros niños, estamos invirtiendo en nuestra ciudad y nuestra nación”, destacó Banks.

Las primeras dos fases de esta estrategia se centrará en garantizar que los programas para la primera infancia y las escuelas primarias brinden el nuevo sistema de instrucción de manera eficiente.

“Se lo debemos a nuestros jóvenes y se lo debemos a nuestros educadores, quienes han estado trabajando arduamente para enseñar, sin tener acceso a las herramientas adecuadas. A través de esta nueva campaña, finalmente estamos preparando a nuestros estudiantes y maestros para el éxito”, describió el alcalde Eric Adams.

¿Cuándo empieza el nuevo modelo?

A partir del año escolar 2023-2024, todos los programas para la primera infancia de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York adoptarán “El nuevo plan de estudios creativo”, un programa basado en investigaciones de uso nacional.

El personal del programa recibirá instrucción intensiva en la primavera y el verano en preparación para su puesta en marcha en el otoño.

La primera fase del plan ‘NYC lee’ comenzará el próximo año escolar con los superintendentes de 15 distritos escolares comunitarios. En la segunda fase, los 17 distritos restantes tendrán nuevos materiales curriculares en el otoño de 2023 y pasarán el año preparándose para la implementación total de esta nueva estrategia en el año escolar 2024-2025.

A diferencia de la cadena de esfuerzos similares anunciados por décadas, todos los educadores responsables de enseñar los planes de estudios, recibirán capacitación intensiva y de alta calidad.

En síntesis, recibirán entrenamiento continuo, dos a tres veces al mes, durante el curso del año escolar.

Junto con este nuevo plan de estudios se confirma que para los programas para la primera infancia utilizarán “Teaching Strategies GOLD”, un innovador sistema de evaluación de niños, y “Ages & Stages”, un evaluador de desarrollo, para informar la planificación de experiencias de aprendizaje adaptadas a las fortalezas y necesidades de cada estudiante.

Asignatura: Estudiantes multilingües

En un ecosistema escolar tan diverso, en donde miles de niños no tienen el inglés como primera lengua, el DOE apuesta a programas cultural y lingüísticamente receptivos.

“Para estos estudiantes, las escuelas facilitarán la implementación del plan de estudios básico, reforzando este tipo de programas con nuevos textos basados en la investigación y materiales procesados por editores de la Ciudad de Nueva York, que entienden de forma especial estos procesos culturales”, destacó la máxima autoridad educativa en un comunicado.

Para los estudiantes con discapacidades, el plan de estudios se impartirá a través de apoyos escalonados intensificados y materiales especialmente diseñados a la medida de sus necesidades.

Un paso

A juicio de Kim Sweet, directora de Advocates for Children of New York (AFC) si bien ningún plan educativo de lectura, es por sí solo perfecto, observa que la Ciudad está poniendo una pieza clave en este “rompecabezas”, basada en los resultados en otros sistemas escolares en donde ha funcionado.

“Estos planes anunciados ayudarán a garantizar que las escuelas abandonen las prácticas ineficaces y avanzar a un sistema en donde todos los niños reciban la instrucción para convertirse en buenos lectores”, consideró.

Cuestión de lectura: