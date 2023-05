Autora de libro sobre duelo acusada de matar a su esposo habría intentado envenenarlo varias veces

La viuda acusada de asesinar a su difunto esposo mezclando su cóctel con una cantidad fatal de fentanilo, supuestamente intentó envenenarlo varias veces durante su matrimonio, informaron los fiscales.

Según los documentos judiciales, en la noche del 3 de marzo de 2022, Kouri Richins supuestamente preparó un “cocktail mortal para Eric Richins” que contenía cinco veces la dosis letal de fentanilo.

Eric, quien tomó la bebida para “celebrar un acuerdo inmobiliario reciente”, fue declarado muerto horas después, tras haber estado casado nueve años con Kouri, según dichos documentos obtenidos por People.

Más de un año después de su muerte, citando los hallazgos de la autopsia del médico forense, los fiscales dicen que la evidencia respalda que Richins, de 33 años, mató intencionalmente a Eric, de 39.

Ahora, Kouri ha sido acusada de un cargo de homicidio agravado en primer grado y tres cargos de posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuirla.

Antes de la muerte de Eric, los documentos judiciales alegan que Richins intentó envenenarlo fatalmente en múltiples ocasiones en el pasado.

El día de San Valentín de 2022, Eric y Richins cenaron en su casa de Kamas, Utah, y “tras comer un sándwich, Eric se enfermó y le salió urticaria”.

Días después, el hombre “le dijo a un amigo que sospechaba que su esposa lo había envenenado”, según los documentos.

Citando una orden de allanamiento, KSL-TV informó que la hermana de Eric les dijo a los investigadores que durante unas vacaciones en Grecia unos años antes, Eric dijo que sospechaba que había ingerido una bebida venenosa que Richins le había dado.

Un conocido de Richins dijo a los investigadores que antes de la muerte de Eric, Richins le compró fentanilo por un valor de $900 dólares en dos ocasiones distintas en febrero de 2022.

Menos de una semana después de la transacción de fentanilo, Eric murió.

En marzo de 2023, un año después de la muerte de su esposo, Richins lanzó un libro para niños sobre el dolor, titulado “Are You With Me? (¿Estás conmigo?)”.

La descripción del producto en Amazon decía que el libro fue “escrito para crear paz y consuelo para los niños que han perdido a un ser querido”, según People.

Desde la muerte de su exesposo, el libro fue retirado de Amazon.

Sigue leyendo:

· Autora de libro sobre duelo es acusada de matar a su esposo en Utah

· Juez dictamina que distrito escolar en Pensilvania debe permitir que opere un club satánico

· La mujer de 43 años y con discapacidad que decidió contratar a un hombre para tener sexo por primera vez