Joe Biden dice que es “posible, aunque no probable” que suspenda su viaje a la cumbre del G7

El presidente Joe Biden dijo que es “posible, aunque no probable” que suspenda su viaje a Japón para participar en la cumbre del G7 debido a la necesidad de llegar a un acuerdo con el Partido Republicano para evitar que Estados Unidos entre en una suspensión de pagos.

“Es posible, pero no es probable”, dijo Biden al ser preguntado si suspenderá o pospondrá el viaje por una falta de acuerdo.

“En otras palabras, -añadió- si llega la fecha y estamos a contrarreloj y no hemos resuelto este asunto, justo cuando se supone que yo estoy fuera, entonces no iría. Me quedaría hasta que lo terminemos”.

El mandatario hizo esas declaraciones después de una reunión en la Casa Blanca con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y en la que no se llegó a ningún acuerdo sobre la suspensión del techo de deuda.

Biden dijo que evitar una suspensión de pagos de Estados Unidos “es el tema más importante” para él, aunque todavía tiene previsto ir a la cumbre del G7 en Japón.

Por ahora, Biden tiene previsto participar en la cumbre del G7 en Hiroshima entre el 19 al 21 de mayo para, el 22 de mayo, participar en el Foro de las Islas del Pacífico en Papúa Nueva Guinea y, finalmente, visitar Sidney para la cumbre del Quad (Estados Unidos, Australia, la India y Japón), el 24 de mayo.

El actual techo de deuda, de $31.4 billones de dólares, ya se alcanzó el 19 de enero. Por tanto, actualmente, el Gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído.

El Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio, momento en que Estados Unidos entraría automáticamente en una suspensión de pagos, la primera de su historia.

En Estados Unidos, el techo de deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y financiar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, las devoluciones de impuestos y otros pagos.

Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al impago de la deuda nacional porque, a diferencia de otros países, su Ejecutivo solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de suspender ese techo según crea conveniente.

Actualmente, la oposición republicana controla la Cámara Baja de EE.UU. y está intentando forzar a Biden a negociar recortes a programas sociales a cambio de suspender el techo de deuda.

