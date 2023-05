¿Cómo los cheques mensuales de Seguro Social se verían afectados si el Congreso no se pone de acuerdo sobre el techo de la deuda?

Si los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo sobre el techo de la deuda, los pagos mensuales a beneficiarios de programas federales como el Seguro Social se podrían ver interrumpidos o suspendidos, anticiparon expertos.

La noche de este martes, el presidente Joe Biden y el portavoz republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy jalaron cada cual para su lado y achacaron cada uno al otro bando sobre el retraso en la aprobación de la medida.

El techo de la deuda es la cantidad máxima legal que establece el Congreso para que el Gobierno federal pueda tomar prestado para financiar sus obligaciones presupuestarias. Debido a que el Gobierno registra déficits y los ingresos que recauda no dan abasto, se requiere de nueva legislación a los fines de aumentar la deuda.

El techo de la deuda fue creado hace más de un siglo y se ha modificado más de 100 veces desde la Segunda Guerra Mundial.

El Gobierno no solo negocia el techo de la deuda para pagar sus facturas, también los intereses de su deuda nacional, destaca un reporte de la cadena CNN. Si no se llegara a un acuerdo sobre este tema esencial, el Gobierno podría incumplir con los pagos no solo de los programas de la Administración del Seguro Social (SSA), sino de veteranos, asistencia alimenticia, e incluso los salarios de empleados federales.

69.1 millones de personas recibieron beneficios de programas de la Administración del Seguro Social (SSA) en el 2019. Los datos de la SSA divulgados en el 2020 añaden que 86% de los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario ( SSI ) recibieron pagos por discapacidad o ceguera en 2019.

La tarde de ayer, Biden, McCarthy y otros líderes congresionales se reunieron en la Oficina Aval de la Casa Blanca para retomar la discusión del tema. Pero el encuentro culminó sin avances significativos. Lo más destacado, según McCarthy, es que se congregaron por primera vez en 97 días.

Las partes tienen hasta el 1 de junio para alcanzar un acuerdo.

De no concretarse a tiempo, Janet Louise Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro, anticiparon una “calamidad económica” en el país.

“Ya sea el incumplimiento en el pago de intereses que se deben a la deuda o pagos para recipientes de Seguro Social o proveedores de Medicare, nosotros simplemente no tenemos suficiente efectivo para cumplir con todas nuestras obligaciones“, expuso Yellen este domingo en “This Week” de ABC.

“Y es ampliamente aceptado que se produciría un caos financiero y económico“, añadió.

A pesar de la idea de que el Gobierno podría de alguna manera priorizar los pagos en caso de un incumplimiento para que las poblaciones más vulnerables como ancianos y veteranos no se vean afectadas, al momento no hay plan en esa línea, según Yellen.

Los republicanos se niegan a aumentar el techo de la deuda sin recortes en gastos federales; mientras los demócratas consideran que el límite de la deuda debe aumentarse sin condiciones y que las negociaciones sobre los gastos federales deben realizarse de manera separada.

Personal clave del Congreso se continuará reuniendo con oficiales de la Casa Blanca por el resto de la semana, y se espera que Biden y McCarthy se reunirán nuevamente el viernes.

