Jugador gana premio de lotería que le dará $12 mil dólares al mes por un año

Paul Bevans, un obrero de la construcción, ganó un juego de lotería llamado “Set For Life” que da £10,000 libras esterlinas (alrededor de $12,000 dólares) cada mes durante un año.

El hombre festejó comprando bocadillos de salchicha y tocino para sus colegas de trabajo. Tras compartir la noticia con sus compañeros y tomar un refrigerio, el hombre recogió sus herramientas y se dirigió a trabajar como de costumbre.

“Revisé los números en mi teléfono y cuando me di cuenta de que había ganado, le avisé a mi jefe. Me dejó ir a la tienda de lotería más cercana para verificar y en el camino de regreso estaba tan feliz que compré panecillos de desayuno para todos”, dijo el suertudo ganador, de acuerdo con The Sun U.S.

“Luego se quejaron de que olvidé la salsa de tomate”.

Paul explicó que cuando revisa sus boletos de lotería en su teléfono, los escanea y espera escuchar la agradable melodía que suena cuando un boleto resulta ganador, cerrando los ojos con la esperanza de escucharla.

“Por lo general, cuando escucho esa pequeña cancioncilla, anuncia una ganancia de £5 o, a veces, £10, pero esta vez, cuando abrí los ojos, me felicitaron por ser un ganador de Set For Life, £10,000 cada mes durante un año”, dijo el hombre.

Paul adquirió su boleto de lotería para el sorteo que se llevó a cabo el 27 de marzo de 2023.

En dicha fecha, los números afortunados que salieron fueron el 6, 16, 20, 44 y 47, además del número complementario llamado “Life Ball” que fue el 9.

Paul tiene planes de irse de vacaciones a Jamaica y hacer un viaje para asistir a un partido de fútbol de su equipo favorito, el Liverpool, al cual ha seguido toda su vida, pero que solo ha visto en la televisión.

Sin embargo, en la lista de compras de Paul, lo más importante es una camioneta, ya que ha estado ahorrando durante los últimos cinco años para poder comprarla.

Sobre esto, Paul dijo: “El pasado viernes, recibí las primeras £10,000 en mi cuenta, fue un momento encantador. En un mes más, podré comprarme una camioneta decente, aunque sea de segunda mano”.

Paul gana £1,500 libras esterlinas al mes (unos $1,891 dólares), por lo que los £10,000 extras que recibirá al mes es prácticamente lo que gana en siete meses.

Él dijo: “No es una cantidad que cambie la vida de algunas personas, pero cambiará mi vida para siempre”.

“Seguiré trabajando y consentiré a los muchachos con otra ronda de salchichas con tocino cuando llegue el dinero todos los meses”.

